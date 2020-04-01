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МОСКВА, 1 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ зарезервировало в федеральном бюджете 171 миллиард рублей на реструктуризацию выданных регионам кредитов и компенсацию потерь региональных бюджетов в случае снижения их доходов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"В федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов", — заявил Мишустин на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, которое прошло в дистанционном режиме. Его транслировал телеканал "Россия 24".

В понедельник Путин на совещании с полпредами президента в федеральных округах заявил, что региональные бюджеты должны получить дополнительную поддержку. Он поручил правительству и Минфину предусмотреть необходимое финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов в нынешних условиях.

Мишустин в своем докладе главе государства отметил, что кабмин максимально быстро – в течение суток – подготовил все изменения в законодательство, необходимые для реализации мер поддержки граждан и экономики, которые президент озвучил в своем недавнем обращении к россиянам.