РИМ, 1 апр /ПРАЙМ/. Власти Италии рассматривают несколько вариантов постепенного снятия карантинных мер после победы над коронавирусом в будущем: согласно одной из гипотез, первой мерой должно стать возобновление производственной деятельности, пишет в среду газета деловых кругов Италии Il Sole — 24 Ore.

В понедельник научно-технический комитет при правительстве Италии начал работу над планом по смягчению действующих ограничений. В среду министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что правительство Италии продляет режим карантина до 13 апреля.

Как пишет деловое издание, об открытии фабрик и других производств речь может пойти после снижения числа заражений, возможно, во второй половине апреля. Дольше продлится закрытие общественных заведений, таких как рестораны, бары и концертные залы, где невозможно избежать массового скопления людей. В любом случае после восстановления каждого из аспектов социально или экономической жизни страны, будь то торговые или культурные учреждения, офисы или заведения общепита, останутся в силу нормы социального дистанцирования: в частности, сохранение дистанции между работниками и клиентами или ношение масок.

Другой из возможных гипотез "выздоровления" Италии может стать постепенное снятие действующих мер на основе возрастного критерия. По информации Il Sole — 24 Ore, подобную схему рассматривают власти Израиля. В таком случае первой из-под карантина должна будет освобождена молодежь как наиболее стойкая к коронавирусу категория населения.

Представители итальянского малого бизнеса в разговоре с РИА Новости заявили, что не потеряли надежду на скорее возвращение к работе. По словам менеджера магазина мужской одежды Серджо Ди Стефано, из-за карантина он может потерять до 20% зарплаты, однако надеется приступить к работе во второй половине апреля.

"Я думаю, они не будут держать все закрытым до полной окончания эпидемии. Когда новых заразившихся будет по 100-200 в день, не все сразу, но потихоньку начнут открывать. Стадионы, конечно, будут последними", — сказал итальянец.

Ресторанная отрасль также рассчитывает открывать свои заведения до начала мая. Как сообщила РИА Новости администратор одного из римских ресторанов Стефания, ради этого их ресторан готов обеспечить максимальную дистанцию между посетителями.

"У нас много места, мы можем расставить столы и закрываться не очень поздно", — сказала она.

Наиболее пострадавшей от эпидемии отраслью рискует стать туристический бизнес. Гид из России Юлия Рыженко считает, что самым реалистичным сроком восстановления туризма как минимум может стать конец года.

"Я сравниваю это с тем временем, когда обвалился рубль и начались санкции – тогда закончился туризм прежде всего среднего класса. Кто был богатым, им и останется и будет ездить. Но туризм массовый будет восстанавливаться еще дольше. Российский туризм возобновится, когда откроются границы, а это произойдет, когда вспышка вируса закончится в России", — сказала Рыженко.