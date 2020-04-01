БУЭНОС-АЙРЕС, 1 апр /ПРАЙМ/. Правительство Аргентины решило взять на себя часть расходов на зарплаты в секторе МСП, который пострадал из-за карантина, введенного на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба президента страны.

"Для компаний с числом сотрудников до 25 человек: 100% минимальной заработной платы (в Аргентине это 16 875 песо или чуть более 20,5 тысяч рублей – ред.)… Для компаний с числом сотрудников от 26 до 60 сотрудников – 75% минимальной зарплаты, для компаний с числом сотрудников от 61 до 100 – 50% минимальной зарплаты", — отмечается в сообщении.

Власти страны приняли целый комплекс мер по поддержке населения во время действия карантина – запретили бизнесу увольнять или отстранять работников без уважительной причины и по причинам отсутствия или сокращения работы в течение 60 дней; заморозили на уровне марта стоимость аренды жилья и запретили выселять граждан за неуплату до сентября, зафиксирован размер платежей по ипотеке, однако все эти средства нужно будет вернуть, начиная с октября в течение трех месяцев.

В настоящее время число зараженных коронавирусом в Аргентине составляет 1054 человека, умерли 28.