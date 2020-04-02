МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, предусматривающий снижение размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… О проекте федерального закона "О внесении изменений в статьи 157 и 1572 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований", — говорится в сообщении.

Проект предусматривает замену штрафных санкций за нарушение непрерывности и (или) качества предоставления коммунальных услуг на систему ответственности их исполнителя, предусматривающую снижение размера платы за эти услуги. Отмечается, что принятие законопроекта позволит устранить негативные экономические последствия для участников данных правоотношений.