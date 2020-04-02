МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Совет Федерации на внеочередном заседании в четверг продолжит рассматривать "антивирусные" законы.

Так, сенаторы обсудят закон, согласно которому пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели (ИП) и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы, предусматривающие отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.

В течение каникул не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательств, обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращение с требованием к поручителю. Причем в этот период заемщик вправе в любой момент времени досрочно погасить кредит.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Он подготовлен депутатами совместно с ЦБ и Минфином России в соответствии с поручением президента РФ, связанным с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Владимир Путин 25 марта в своем обращении предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для заемщиков, чей доход в текущей ситуации снизился более чем на 30%.

Согласно принятому в среду закону, физлица и ИП, взявшие до вступления его в силу подобный кредит, смогут до 30 сентября обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. Но при условии, что их доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более.

Также парламентарии рассмотрят закон о расширении перечня случаев, когда платежи в госбюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию, включив туда такую возможность при банкротстве граждан.

В настоящее время Бюджетный кодекс содержит закрытый перечень случаев признания безнадежными долгов по платежам в госбюджет, относя к ним среди прочего банкротство индивидуальных предпринимателей, ликвидация юрлиц и смерть граждан.

Закон относит к подобным случаям и признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем (ИП), а также исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из единого госреестра юрлиц.

Одновременно в нем учтены положения, допускающие возможность признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в случае освобождения физлица от исполнения наказания в виде штрафа в порядке амнистии или помилования, либо если суд принял решение о невозможности взыскания, в частности, из-за истечения отведенного на это срока.

Сенаторы обсудят закон о выведении инвестиционных советников из-под действия "антиотмывочного" законодательства, разрешив им не проводить обязательную идентификацию клиентов.

Кроме того Совфед рассмотрит закон о возможности выдачи служебных паспортов работникам, которые управляют федеральной недвижимостью РФ за рубежом.

Сейчас служебные паспорта выдаются штатным работникам дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, официальных представительств РФ при международных организациях, военнослужащим, направляемым для прохождения военной службы за пределы России, лицам, выезжающим в служебные командировки из РФ, а также работникам государственных корпораций и служащим Центрального банка.

Кабмин предложил дополнить этот перечень и выдавать служебные паспорта "работникам организаций, осуществляющих управление федеральным недвижимым имуществом, расположенным за пределами территории РФ, его содержание и эксплуатацию; работникам подрядных организаций, выезжающим в служебные командировки в целях исполнения государственных контрактов на выполнение подрядных работ для государственных нужд в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России, официальных представительствах РФ при международных организациях, на объектах федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций за рубежом".

Правительство подчеркивает, что на фоне роста антироссийских настроений власти ряда стран усложняют процедуру получения виз для этой категории российских граждан по паспорту, удостоверяющему личность гражданина РФ за ее пределами, в том числе содержащему электронный носитель информации.

Парламентарии также обсудят закон об увеличении срока действия и о выдаче многократных виз для иностранцев, инвестирующих в Дальний Восток.

Документом предлагается увеличить срок действия обыкновенной деловой, обыкновенной рабочей виз и выдачи многократных виз для отдельных категорий иностранных граждан, въезжающих в РФ для переговоров о заключении с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе и свободного порта Владивосток (ТОР, СПВ) инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на указанных территориях.

В пояснительной записке отмечается, что процесс переговоров может длиться от 6 месяцев до года, в связи с чем законом предлагается представителям и работникам иностранной организации — инвестора выдавать многократные деловые визы на срок до 1 года.

Сенаторы обсудят закон, которым отменяется утилизационный сбор для временно ввозимых в РФ автомобилей.

Законом предусматривается внесение изменения в закон "Об отходах производства и потребления", устанавливающие правовые механизмы для отмены взимания утилизационного сбора при помещении колесных транспортных средств (шасси), самоходных машин и прицепов к ним под таможенную процедуру временного ввоза.

Еще один закон, который рассмотрят сенаторы, касается реформирования универсальных услуг связи (УУС).

УУС — услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (сейчас это "Ростелеком"). Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi (в поселениях численностью 250-500 человек).

Соответствующим законопроектом расширяется перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень с численностью населения от 100 человек. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. "Универсальные" таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС.

Также проектом предусматривается, что в отдельных регионах правительство может назначить оператора УУС. Сейчас эти функции по всей стране выполняет только "Ростелеком". Также проектом из состава УУС исключаются ПКД из-за их невостребованности населением.