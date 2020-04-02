МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Российские предприниматели в марте почти на треть увеличили закупки охранного оборудования на фоне карантина, связанного с распространением коронавируса (COVID-19), говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных активности клиентов компании в марте 2020 года в сравнении с данными за аналогичный период 2019 года. В портфеле компании около 190 тысяч объектов, 74% из них — предприятия малого бизнеса.

"Уже сейчас можно констатировать, что карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, привели к тому, что охранные услуги стали гораздо более востребованными, чем в прошлом году. Многие предприниматели, вынужденные закрыть свои объекты, всерьез опасаются за сохранность имущества и стремятся как можно быстрее и надежнее обезопасить его. Спрос на охранные услуги для бизнес-объектов увеличился в марте на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года", — говорится в документе.

По количеству заявок на установку охранного оборудования лидируют офисные помещения, на их долю приходится 45%. Примерно в равной пропорции представлены магазины продуктов (17%), склады (15%) и непродуктовые магазины (14%). Замыкают пятерку парикмахерские и салоны красоты – этот сектор занимает 9%, у стрит-ритейла спрос вырос на 22%. В 44% случаев бизнесмены заказывают установку комплексной охранно-тревожной сигнализации, 31% заказчиков останавливают свой выбор на охранных системах, 25% – выбирают тревожную кнопку.

В Москве динамика в полтора раза выше, чем в регионах. "Первое место по количеству объектов, подключенных к системам безопасности, занимают Москва и Санкт-Петербург. Затем следует Челябинск – один из крупнейших промышленных центров Урала. И, вероятно, он может подняться в этом рейтинге еще выше, поскольку за последние дни количество тревожных вызовов там увеличилось в шесть раз. На третьей строчке соседствуют Казань, Екатеринбург и Самара", — сообщается в исследовании.

"Подводя предварительные итоги марта, мы отмечаем значительный рост обращений… вероятность краж, взломов и нападений резко возросла. Мы уже фиксируем растущее количество тревожных вызовов и прогнозируем, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться", – считает руководитель компании Андрей Цыбаков.