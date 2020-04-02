ЖЕНЕВА, 2 апр /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Мировая экономика еще может восстановиться от последствий коронавируса в 2021 году, однако прогнозы могут значительно ухудшиться, если пандемия продлится дольше, чем ожидалось, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти.

"В настоящий момент есть ожидания, что глобальная экономика может восстановиться в 2021 году, однако неопределенности высоки, и прогноз может ухудшиться, если вспышка продлится дольше, чем ожидалось, или если фискальные меры реагирования окажутся не такими эффективными, как предполагалось (страны планируют потратить до 10% ВВП)", — сказал он.

Кротти напомнил, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) уже два раза понижала свой прогноз на глобальный рост в 2020 году. Так, в ноябре прошлого года прогноз составлял 2,9%, в феврале 2020 года его сократили до 2,4%, а в марте до 1,5%.

По его словам, воздействие пандемии на каждую экономику в мире будет зависеть от отраслевой структуры этой страны. В странах с большим количеством малых фирм, работающих в нецифровых секторах, пандемия приведет к существенным потерям производственных мощностей. Эти потери могут быть частично компенсированы потенциальным повышением производительности в "передовой" части экономики, которая может в дальнейшем переходить на цифру. Пандемия также ускорит освоение дистанционной работы и реорганизацию тех компаний, которые еще не сделали этого, но в состоянии осуществить эти изменения.