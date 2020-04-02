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КОММЕРСАНТ

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— Пособие наложенным неплатежом — Второй пакет федеральной помощи вернет бизнесу часть налогов на прибыль и имущество — На совещании с президентом Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин объявил часть мер "второго пакета" федеральных мер поддержки бизнеса от экономического спада, вызванного пандемией коронавируса.

— Doing Virus — Владимиру Путину понравились технологии борьбы с заразой — 1 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с членами правительства, на которой ему рассказали не только о мерах по выполнению предложенных им мер, но и о формировании отряда добровольцев из 60 человек для испытания новых вакцин.

— Рабочая версия борьбы с вирусом — Промышленность просит обеспечить защиту сотрудников — Проникновение коронавируса на предприятия, в том числе в моногорода и вахтовые поселки, становится серьезной проблемой для промышленности: среди рабочих уже более десятка только подтвержденных случаев.

— Зарубежный трафик забил каналы — Качество доступа к иностранным сайтам может упасть — Качество доступа россиян к зарубежным интернет-ресурсам в ближайшее время может снизиться, если нагрузка на сети европейских операторов продолжит расти, предупреждают эксперты и операторы связи. Сложности с иностранным трафиком уже начались у "Ростелекома".

— Кредиты изолировались от платежей — Заемщики повалили за реструктуризацией — Крупнейшие российские банки наблюдают резкий рост просьб граждан о кредитных каникулах. Счет уже идет на сотни и тысячи обращений в день. Банкиры опасаются, что открывшейся возможностью отложить платежи на полгода воспользуются даже те, чье благосостояние не пострадало.

— Китай отскочил от дна — КНР восстанавливает деловую активность, пока Европа, РФ и США еще не осознали глубины ее спада — Опережающие индексы деловой активности в промышленности, рассчитываемые на основе опросов менеджеров по закупкам, показывают восстановление выпуска в Китае, где рекордный спад наблюдался в феврале, и заметное ухудшение ситуации в зоне евро.

— Москва свою норму знает — Мосгордума внесла в столичный КоАП штрафы за нарушение режима самоизоляции — Мосгордума в среду, 1 апреля, на внеочередном заседании приняла поправки к столичному Кодексу об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы в 4–5 тыс. руб. для москвичей за нарушение режима самоизоляции в условиях пандемии COVID-19.

— Кошелек дешевле жизни — Россияне больше боятся коронавируса, чем экономических потерь — Соцопрос Компании развития общественных связей (КРОС), проведенный на прошлой неделе, показывает, что россиян больше беспокоит недостаток информации о количестве заболевших и отсутствие вакцины от коронавируса COVID-19, чем возможные экономические последствия эпидемии.

— Бюджет — находка для шпиона — Пентагон хочет засекретить пятилетние прогнозы расходов на оборону — Министерство обороны США более не хочет выкладывать в открытый доступ документы, раскрывающие планы по развитию и финансированию вооруженных сил США на ближайшую пятилетку (Future Years Defense Program, FYDP).

— Владимира Зеленского бьют по правой руке — Глава администрации президента Украины оказался в центре коррупционного скандала — На Украине появилась альтернативная коронавирусу тема для обсуждения. В СМИ вброшена увесистая порция видеокомпромата на Дениса Ермака — младшего брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

— Авиабилеты на будущее — Вернуть за них деньги становится все сложнее — Резкий спад авиаперевозок заставляет компании по всему миру предлагать пассажирам различные варианты обмена билетов, а по уже отмененным рейсам — ваучеры на будущие полеты. Получить деньги становится все сложнее, поскольку в марте число возвратов уже превысило объем продаж.

— "РусГидро" не собрало кандидатов — Государство не выдвинуло в совет директоров своих представителей — Правительство не смогло согласовать список кандидатов в совет директоров "РусГидро", который должен был быть сформирован до 30 марта. Пока на кресло в совете претендует лишь представитель миноритарного "Авиатранса", глава "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин.

— IT-разработчики просят иммунитет на время пандемии — Бизнес надеется приостановить обсуждение антимонопольной инициативы — Российские IT-разработчики обратились к министру связи Максуту Шадаеву с просьбой приостановить обсуждение предложенных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) поправок к закону "О защите конкуренции" минимум на год.

— Инвесторы завершают распродажу ОФЗ — Финансовые регуляторы поддержали российский госдолг — Обвал цен на нефть и пандемия коронавируса вынудили иностранных инвесторов к масштабной продаже российского госдолга. За март нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 278 млрд руб., вдвое превысив распродажу провального апреля 2018 года.

— Малый бизнес выходит в минус — Банки ждут от МСБ роста просрочки по кредитам — В 2020 году банки столкнутся со значительным ростом просрочки по кредитам из-за проблем у малого и среднего бизнеса, даже несмотря на господдержку, считают в "Эксперт РА". Новые риски в этом секторе неизбежно спровоцируют и рост процентных ставок, ожидают участники рынка.

— Сети дистанцируются от инкассаторов — Вырос спрос ритейлеров на устройства для внесения наличных — Угроза новых ограничений из-за борьбы с COVID-19 вынуждает ритейлеров искать защиту от возможных рисков. В некоторых банках уже зафиксировали рост спроса на самоинкассацию со стороны продуктовых сетей.

— Антивирусная добавка — Продавцы спортивного питания выступили против закрытия на карантин — Продавцы спортивного питания, магазины которых попали под закрытие из-за борьбы с COVID-19, хотят продолжить работу. Участники рынка настаивают, что БАДы, витаминно-минеральные смеси и добавки должны считаться пищевой продукцией, торговля которой разрешается.

— Смотреть онлайн без рекламы — Рост доходов видеосервисов замедлится — Экономический кризис уже по итогам 2020 года изменит структуру рынка онлайн-видео. Несмотря на резкий приток аудитории, рекламные доходы видеосервисов в этом году будут расти в четыре раза медленнее из-за сворачивания активности рекламодателей, прогнозирует J'son and Partners.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Правило посадки — Александр Бастрыкин: резко сократилось число арестов по требованию следователей — Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал в интервью о новых приоритетах в работе следователей и криминалистов.

— И днем и ночью — код… — Как выходят на улицу жители в разных регионах России — Режим самоизоляции, который ввело большинство российских регионов, потребовал и строгого контроля. Но не все могут сидеть дома. Людям надо до работы добраться или в магазин, например, если рядом с домом его нет.

— Рождение онлайн — Услуги ЗАГСов будут переведены на дистанционный режим — Министерство юстиции России внесло в правительство законопроект, создающий правовую платформу для внедрения полностью дистанционных услуг ЗАГСов.

— Аптека всегда под рукой — Принят закон об онлайн-продаже лекарств — Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств, распространив новые нормы в том числе и на рецептурные препараты. Однако онлайн-торговлю последними в финальной версии документа решили ограничить по времени.

— Вирус дал отсрочку — Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса — Пострадавшие от пандемии коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели, а также малый и средний бизнес получат право на кредитные каникулы.

— Выбор защиты — Владимир Путин провел совещание с членами правительства в дистанционном режиме — В среду президент Владимир Путин провел традиционное совещание с членами правительства в новом для этого формата режиме — дистанционном. Глава государства объяснил: обстановка этого требует.

— То, что важно — Эксперты объяснили интерес россиян к социальным поправкам в конституции — Россияне выделяют социальный блок поправок в основной закон — это ожидаемо, темы поддержки населения были в приоритете с самого начала работы над изменениями в конституцию.

— Вырос максимальный размер пособия по безработице — Тем, кто уже получает пособие по безработице, будет сделан перерасчет, сообщили в Минтруде. С апреля максимальный размер пособия по безработице составит 12130 рублей вместо 8000, которые платили ранее.

— Турподход — За какие путевки деньги вернут полностью — Туристы могут получить компенсацию за аннулированные туры в полном объеме, но только по тем странам, посещение которых Россия признала опасным, рассказали в Ассоциации "Турпомощь".

— Учет по правилам — Михаил Мишустин: Граждане на карантине будут сообщать о самочувствии через портал госуслуг — Находящиеся на карантине по коронавирусу граждане должны будут самостоятельно вести электронный журнал своего самочувствия, а заодно подтверждать, что находятся дома.

— Только для нарушителей карантина — Уголовная статья не грозит за нарушение самоизоляции — Во вторник полицейским на всех своих ресурсах пришлось разъяснять, какая ответственность грозит так называемым "шашлычникам" — тем, кто проигнорирует призывы органов власти пересидеть дома период активного распространения коронавирусной инфекции.

— Дистанционный смотритель — Россиян призвали не приближаться друг к другу ближе чем на метр — При нахождении в общественных местах и транспорте россияне должны держаться друг от друга на расстоянии метра, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

— Билет на скамью подсудимых — Следственный комитет РФ возбудил дела о нарушении эпидемиологических правил — В среду стало известно, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовные дела о заражении коронавирусом. Фигурантов двое — мужчина и женщина. Они не связаны между собой и даже не знакомы.

— Газета придет на клик — Подписку на любимые издания можно оформить онлайн — С 1 апреля начинается подписная кампания на второе полугодие 2020 года. Оформить подписку на любое из 5 тысяч печатных изданий можно онлайн без посещения почтового отделения, напоминает национальный почтовый оператор.

— В солдаты — до 15 июля — Сроки весеннего призыва никто не переносит — Глава государства распорядился организовать призыв с 1 апреля по 15 июля. Однако принятое министром обороны из-за пандемии коронавируса решение — отправлять ребят по воинским частям не ранее 20 мая — кое-кто интерпретировал как перенос сроков или даже приостановку солдатского набора.

— Покупатель на карантине — Как меняется потребление в кризис — Магазинная паника — от простого страха, что исчезнут спички и гречка, до сложного "А вдруг подорожает бытовая техника?" — в кризис обычное дело. О том, что характерно для потребительского поведения в дни карантина, обсудили с экспертом аналитического центра НАФИ Ольгой Соколовой.

— Плюс-минус вирус — Что будет с курсом рубля в апреле — За март курс российской валюты сильно потрясло: в начале месяца за доллар давали около 66 рублей, а в самые критичные моменты месяца он переваливал далеко за 80 рублей. Главной причиной стал "идеальный шторм" в виде разрыва сделки ОПЕК+.

— Написано пером — В регионах в перечень необходимых товаров включают печатные СМИ — Губернатор Ростовской области внес в перечень товаров первой необходимости печатные издания. Таким образом, в регионе работает вся соответствующая инфраструктура — почта, доставка, газетные киоски.

— Выбор барреля — Будущее нефтяного рынка в руках России, США и Саудовской Аравии — Избыток нефти на мировом рынке не только не способствует росту экономики, но и создает риски возникновения дефицита "черного золота" после ликвидации всех последствий пандемии, когда экономика начнет восстанавливаться.

— Не время есть — Летние веранды откроют после 15 июня — Март радовал москвичей погодой — рестораторы торопились открывать веранды и уже вчера более 3 тысяч летних кафе должны были заработать по всему городу. Но вирус изменил планы.

— Уже не крошки — В регионах начал дорожать хлеб — В регионах начали расти цены на хлеб. Такие факты выявили в Ростовской области, в Ульяновске, Башкортостане. Рост пока небольшой — в пределах 1,5-2%, причина — подорожание зерна.

— Хозяин чужого — Росреестр предлагает упростить получение прав собственности — В среду на рассмотрение в правительство были внесены разработанные минэкономразвития проекты важных законов. Они должны упростить порядок применения так называемой приобретательной давности для оформления в собственность недвижимости.

— Карантин на пять баллов — Как людям усидеть дома, когда нельзя выходить на улицу — Самым дисциплинированным среди городов-миллионников по выполнению распоряжения местных властей о самоизоляции граждан для предупреждения распространения коронавируса оказался Нижний Новгород.

— Когда тебе за 100 — Чемпионом мира по долгожительству стал британец Роберт Уэйтон — Рука не поднимается написать, что этому милому интеллигентному джентльмену с аккуратной стрижкой серебряных волос, изящной бородкой и умными глазами, согласно сертификату о рождении уже 112 лет.

— Ляпнул, не подумав — Магнитогорца оштрафовали за сообщение о запрете покидать город — Орджоникидзевский суд Магнитогорска вынес решение по делу 35-летнего мужчины, который взбудоражил интернет сообщением о запрете покидать город до окончания нерабочей недели. Его комментарий к одной из публикаций немедленно отследила полиция.

— Пожар после взятки — Хозяину "Зимней вишни" предъявили обвинение — В среду собственнику печально известной "Зимней вишни" Следственный комитет предъявил обвинение. Задержка была вызвана карантином. Напомним, Вячеслава Вишневского экстрадировали на родину на прошлой неделе.

— Горел камыш — Составлен прогноз по лесным пожарам — С прогнозом об угрозе лесных пожаров поделился Рослесхоз. В апреле наибольшая тревога за юг Центральной России. Кстати, там пожары уже начались. В МЧС есть даже первые потери. При тушении природного пожара в Ростовской области погиб пожарный.

— Теперь не до разносолов — Все торговые точки Апеннин имеют в ассортименте "стратегические продукты" — В Италии карантин, как уже подтвердили власти, продлится по меньшей мере до Пасхи, но, увы, далеко не каждый житель Апеннин сможет в этом году накрыть праздничный стол.

— "Коронные" шуточки — Стоит ли верить изобретателям чудодейственных снадобий против COVID-19 — Когда мир захлестывали эпидемии, переходившие в пандемии, количество знахарских рекомендаций, выполнение которых обещает выздоровление, зашкаливает.

— Варшава ужесточила карантин — В Польше прорабатывают возможность проведения президентских выборов в дистанционном режиме. С 1 апреля в стране ужесточили правила карантина и закрыли все, кроме продовольственных магазинов и аптек.

— Мораторий на дрязги — Солидарность между странами во время пандемии не должна стать пустым звуком — О том, что солидарность между государствами в трудные минуты не должна быть пустым звуком договорились в ходе телефонной беседы, состоявшейся по инициативе американской стороны, президенты Владимир Путин и Дональд Трамп.

— Беларусь не уходит на Запад — С 2000 года Беларусь и Россия направили на союзные программы свыше 50 млрд рублей — В День единения народов Беларуси и России чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко ответил на вопросы корреспондентов.

— Прокуроры против фейков — Генпрокуратура продолжает бороться с недостоверной информацией о пандемии в интернете — Генпрокуратура продолжает в ежедневном режиме мониторить интернет на предмет новых коронавирусных фейков. После выявления очередной недостоверной информации о пандемии надзорное ведомство принимает меры по ограничению доступа.

— Под ноль процентов — Сбербанк выдал первый заем на зарплату в условиях пандемии — Первый заем на зарплату по господдержке предпринимателей в условиях пандемии выдал Сбербанк. Получателем стала компания из Свердловской области. Ставка по кредиту — ноль процентов годовых.

ИЗВЕСТИЯ

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— Лечение — свет: детям-инвалидам с COVID просят создать особые условия — Родителям необходимо находиться в палате с ребенком в качестве сопровождающего — Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) в ближайшее время попросит Минздрав разработать особые правила карантина и лечения для таких семей.

— Бюджет из-под матраса: россияне могут потратить 3 трлн наличных сбережений — Из-за коронавируса доля накоплений в "живых" деньгах сократится впервые с 2015 года — В этом году россияне могут потратить из своих сбережений наличными от одного до более чем трех триллионов рублей.

— Санитарная доработка: список самых необходимых товаров хотят расширить — Из него неожиданно исчезли моющие, чистящие и дезинфицирующие средства — Бизнес предложил включить дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в список товаров первой необходимости.

— Субъектное мнение: из-за COVID десятки регионов могут отменить выборы — Избирательные кампании начали переносить на неопределённый срок из-за эпидемии — Это может произойти в республиках Бурятия и Якутия, Алтайском, Красноярском, Пермском и Хабаровском краях, Нижегородской, Псковской, Свердловской и Архангельской областях, ХМАО и НАО.

— Маска для праймериз: "Единая Россия" выберет кандидатов в онлайне — Партия запускает цифровую платформу, которая позволит провести первичные выборы без ущерба для здоровья граждан — Эпидемия коронавируса ускорила перевод праймериз "Единой России" в онлайн-режим. Об этом рассказал замсекретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

— Все свои дома: траты россиян на ЖКУ в самоизоляции вырастут на 30% — В первую очередь это коснется расходов на воду и электроэнергию — В период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть. Такой прогноз дали эксперты отрасли. Речь идет о тратах на горячую и холодную воду, а также электричество.

— Заказ карман не тянет: где сделали самый большой запас рекомендованных лекарств от COVID-19 — В феврале максимальные закупки были у больниц столичного региона и Свердловской области — Несколько регионов максимально нарастили закупки лекарств, рекомендованных для лечения коронавируса. Среди них — Удмуртия и Адыгея. Это показало исследование DSM Group.

— Отпускать не работать: простой может коснуться 12,7 млн россиян — В основном это преподаватели, бухгалтеры, юристы и административный персонал — На вынужденный отдых в России на этой неделе должны были отправиться 12,7 млн сотрудников. Такие расчеты сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— В гарнизоне особого внимания: армия переводит совещания в онлайн — Военное ведомство разработало новые меры для предотвращения распространения COVID-19 в войсках — Командиры ушли на самоизоляцию из-за COVID-19. Минобороны минимизировало контакты между военнослужащими из разных подразделений.

— Двойное заражение: больные одновременно гриппом и COVID-19 особенно опасны — В таком случае тест-системы могут не выявить коронавирус — Двойное инфицирование — когда человек одновременно заражается и гриппом, и COVID-19 — особенно опасно как для самих больных, особенно если у них есть хронические патологии, так и для окружающих.

— Вирусолог Александр Лукашев — о возможных сценариях эпидемии COVID-19 в России — Высшая точка эпидемии COVID-19 при благоприятном сценарии может быть пройдена Россией уже через десять дней. Об этом в интервью заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев

— По востребованию: в СБП появится функция "попрошайки" денег — Пандемия коронавируса послужит росту финансовых онлайн-переводов через сервис ЦБ — В Системе быстрых платежей (СБП) появится функция "попрошайки" денег. Это упростит перечисления между собственными счетами и оплату общих чеков (например, в ресторане или за совместный подарок).

— Выгодный вклад: частные инвестиции в ТОР превысили бюджетные в 34 раза — Однако пандемия коронавируса отложит развитие ДФО на второй план, уверены эксперты — Соотношение вложенных государством и частным бизнесом денег в развитие территорий опережающего развития (ТОР) составило 1 к 34. Об этом "Известиям" рассказали в Корпорации по развитию Дальнего Востока (КРДВ).