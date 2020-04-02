МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве к полудню четверга опустился с наивысшего значения 5, зафиксированного утром, до 3,4, однако этот показатель означает, что большинство жителей российской столицы все-таки находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в понедельник сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 12.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,4, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (4) и Лобне (3,9), самое низкое — в Котельниках (2,8).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 12.00 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса наблюдается в Перми (4,3) (местное время 14.00), а также в Нижнем Новгороде и Казани (3,9) (время совпадает с московским), самое низкое – в Екатеринбурге (3,4) (местное время 14.00).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. При этом ранее властями было принято решение о прекращении работы всех объектов торговли, кроме аптек, магазинов продуктов и товаров первой необходимости, а также зоомагазинов и салонов связи. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов РФ.