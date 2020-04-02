МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. С нарушившими режим самоизоляции москвичами будут проводить разъяснительную работу, для этого привлекли 30 тысяч человек, штрафовать будут лишь тех, кто явно нарушает режим, например, жарит шашлыки, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы, глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

"Могут (штрафовать), например, собрались, допустим, люди пожарить шашлыки, явно, что они не по работе, не за продуктами вышли или в аптеку, не с собакой погулять", — сказал Щитов, отвечая на вопрос, кого уже с четверга может оштрафовать полиция.

Он также пояснил, что если человек просто шел по своим делам, не создавая риска для окружающих, то его штрафовать не будут, но могут провести разъяснительную работу и напомнить о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

"Мимо парка шел, не создавая риска для окружающих, его не оштрафуют, ему могут разъяснить, но штрафы выписывать не будут. Мы же сейчас для разъяснительной работы подключили общественные пункты охраны порядка к разъяснительной работе с гражданами, это 30 тысяч человек по городу специально обученных людей, которые будут работать на разъяснения, предупреждения", — рассказал Щитов.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о нарушении режима самоизоляции. В четверг его подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Закон предусматривает штраф за несоблюдение требований по приостановке проведения массовых мероприятий, работе торговых точек и по оказанию услуг с личным присутствием граждан для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, могут быть оштрафованы граждане, нарушающие режим самоизоляции, на 4 тысячи рублей или на 5 тысяч, если они воспользовались своим транспортным средством.

С 30 марта режим самоизоляции введен для москвичей всех возрастов. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

Также выйти из дома можно для выгула домашних животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), и при необходимости вынести бытовые отходы.