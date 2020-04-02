МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве к 18.00 четверга повысился до 3,6 с 3,4 в полдень – это означает, что вечером больше жителей российской столицы находятся дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в понедельник сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 18.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,6, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. При этом "Яндекс" указывает, что до коронавируса в обычный будний день этот показатель в этот период времени составлял 0,6.

Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (4,1), Подольске (4), в Красногорске, Раменском и Щелково – по 3,9, в Балашихе, Жуковском и Долгопрудном – по 3,8.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались.

В Москве, Подмосковье и еще ряде регионов введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса.