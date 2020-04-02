МЕХИКО, 2 апр /ПРАЙМ/. Министерство финансов Мексики ожидает, что по итогам 2020 года диапазон роста ВВП составит от 0,1 до —3,9%, объясняя это сложной эпидемиологической ситуацией, нарушениями цепочек поставок и падением спроса и цен на нефть.

"Макроэкономические перспективы в настоящий момент характеризуются высокой степенью неопределенности ввиду сложности эпидемической ситуации, что затрудняет определение конкретного прогноза роста национальной экономики. По этой причине рассматривается диапазон роста ВВП в 2020 году от —3,9 до 0,1% в соответствии с прогнозами международных организаций и аналитиков частного сектора", — говорится в документе "Предварительные критерии 2021", опубликованном на сайте министерства.

Среди причин возможного снижения экономики правительство указывает санитарные меры для борьбы с коронавирусом, которые оказывают негативное влияние на экономическую активность, нарушают глобальные цепочки поставок, способствуют росту неопределенности и нестабильности на финансовых рынках, а также падение спроса на нефть и сырьё, усугублённое противостоянием между Саудовской Аравией и Россией, которое "привело к дальнейшему снижению цен на энергоносители в мире".

Министерство финансов подчеркнуло, что прежние оценки роста на 1,5-2,5% были сделаны осенью 2019 года, когда ничто не предвещало таких серьёзных глобальных экономических проблем.

По мнению аналитиков Bank of America, Мексику в 2020 году ждёт более существенное падение — до 8% ВВП по итогам 2020 года, сокращение государственных расходов составит 2% в реальном исчислении, а ключевая ставка ЦБ будет снижена с 6,5 до 5,5%.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 0,4%, тогда как в декабре прогнозировалось увеличение на 3,3%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В Мексике на 2 апреля зарегистрировано 1378 случаев заболевания и 37 погибших.