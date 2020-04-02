ВАШИНГТОН, 2 апр /ПРАЙМ/. Группа Всемирного банка (ВБ) утвердила первый транш финансирования на 1,9 миллиарда долларов в рамках пакета льготного кредитования развивающимся странам на 160 миллиардов долларов, которая будет выделена в течение 15 месяцев, говорится в релизе, распространённом в четверг.

"Сегодня совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил первый пакет операций по оказанию экстренной помощи развивающимся странам по всему миру, используя специальную, ускоренную систему реагирования на COVID-19", — говорится в сообщении.

"Первая группа проектов — на сумму 1,9 миллиарда долларов поможет 25 странам", — отметил банк.

Этот пакет мер утверждён в рамках более широко программы, "которая в течение следующих 15 месяцев направит странам помощь в размере до 160 миллиардов долларов".