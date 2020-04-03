ВАШИНГТОН, 3 апр /ПРАЙМ/. Выплаты гражданам США в связи с кризисом из-за коронавируса начнутся через две недели, сообщил министр финансов страны Стивен Мнучин.

"Я рад сообщить, что в течение двух недель первые платежи будут непосредственно зачислены на счета налогоплательщиков…В текущих условиях мы не хотели бы рассылать чеки (по почте)", — сказал Мнучин на брифинге.

По его словам, те граждане, информации о счетах которых нет у налоговой службы, могут подать необходимую информацию через сайт.

Министр не привел конкретных сумм, но, по информации СМИ, средний размер выплат, которые зависят от доходов семьи, составит 1200 долларов на взрослого и 500 на ребенка.