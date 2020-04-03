(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)КОММЕРСАНТ

КОММЕРСАНТ

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— Месяц комнатной температуры — Нерабочими днями в апреле будут все. Апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца. Это эквивалентно потере уже не менее 1% годового ВВП.

— Единственно северное решение — Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом. Сразу в трех регионах Северо-Западного федерального округа в четверг ушли в отставку губернаторы. Первым об уходе сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

— Шиномонтаж первой необходимости — АЕБ просит разрешить обслуживание автомобилей и продажу запчастей. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) просит мэра Москвы и главу рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергея Собянина включить автозапчасти в товары первой необходимости.

— Курьерская отставка — Участники рынка онлайн-торговли утверждают, что столкнулись с масштабными проблемами на региональном уровне: по их словам, местные регулирующие органы останавливают курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов (ПВЗ).

— Мусорный коллапс на 30 миллиардов — Минприроды и ППК "Российский экологический оператор" просят правительство субсидировать региональных операторов управления отходами на 30 млрд руб. Речь идет о 17 компаниях в десяти субъектах РФ.

— Двери господдержки закрываются — Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики не стала включать участников финансовых рынков в список системообразующих компаний. Ранее внести в него банки, страховые организации и других регулируемых ЦБ игроков этого рынка предложил Минфин.

— Обменяйте весь список, пожалуйста — ДНР и ЛНР обвинили Украину в срыве обмена удерживаемыми лицами. Власти непризнанных республик Донбасса опубликовали поименные списки пленных, которых они были готовы передать украинским властям в обмен на своих удерживаемых лиц.

— Александр Бастрыкин взял следствие МВД — Басманный райсуд 3 апреля рассмотрит ходатайства СКР об аресте двух заместителей руководителя Следственного департамента (СД) МВД генерал-майоров Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также следователя СД Александра Брянцева.

— Падающий рынок собрал инвесторов — На фоне падения глобального и российского фондового рынка частные инвесторы в марте увеличили активность на биржах. Брокеры отмечают рекордное число открытых новых счетов, по оценке, за месяц оно составило 300–400 тыс. Граждане проявляют высокий интерес к рисковым инструментам.

— Тяжелая негосударственная доля — Доступ "Роснефти" на шельф может осложниться. Сделка по передаче российскому государству активов "Роснефти" в Венесуэле, в результате которой доля РФ, исходя из публичной информации, сокращается до 44,3%, может иметь значительные последствия.

— Минкульт вспомнил о пиратах — Минкульт вернулся к идее ужесточения антипиратского законодательства. На фоне переноса крупных премьер в интернет и роста популярности онлайн-кинотеатров чиновники хотят сократить сроки удаления пиратского контента и ввести новые штрафы за его неудаление.

— Заложники выходных — Ломбарды и микрофинансовые организации (МФО) вынуждены ограничивать или вовсе приостанавливать работу в большинстве регионов. Это требования надзорных ведомств и местной администрации. Участники рынка ссылаются на разрешение ЦБ работать по графику выходных дней.

— Уран дорожает по болезни — Меры по борьбе с коронавирусом, которые повсеместно приводят к снижению цен на сырье, положительно сказались на стоимости природного урана. Добывающие компании закрывают рудники из-за карантина, в результате на прошлой неделе цены на уран подскочили сразу на 13%, до $27 за фунт.

— К госстройкам добавят надзор — В каждом регионе страны может появиться специальная организация, которая должна контролировать строительство объектов, финансирующихся за счет госсредств. На этом настаивает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Надзор за стройкой есть и сейчас, но его недостаточно, признают генподрядчики.

— "Адмиралу Кузнецову" не расчистили место — Как стало известно, сроки модернизации дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где идет ремонт авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", откладываются минимум на год из-за проблем с подрядчиком — петербургской компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство".

— Кибербезопасность ощутила зарегулированность — Российский бизнес в среднем гораздо меньше, чем общемировой, доволен госрегулированием и продуктами в сфере информационной безопасности (ИБ), следует из данных EY. Проблемы — в несогласованности между регулирующими органами, включая ФСТЭК и ФСБ.

— Дикоросы попросились в бюджет — Контролируемая "Альфа-групп" группа компаний "Русбиоальянс", специализирующаяся на переработке ягод и грибов, попросила субсидии на сбор дикоросов и развитие инфраструктуры. Эксперты сомневаются в обоснованности притязаний.

— Пенсия без частностей — Привлечение новых клиентов в НПФ почти прекращено. И если в прошлому году отток средств был компенсирован ростом стоимости инвестпортфелей, в этом на фоне падения финансового рынка помощи ждать не следует. Это может привести к сокращению объемов активов под управлением частных фондов.

— "Демографическая ситуация не впервые накладывает отпечаток на бизнес-процессы" — Галина Морозова, председатель совета директоров НПФ "Будущее". Чем определяется уход граждан из НПФ и как вернуть их интерес к частным фондам, рассказала председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова.

— Цена вопроса — Частной системе пенсионных накоплений в России не повезло. Фактически зародившись за несколько лет до обвала рынка в 2008 году, она не успела сформировать финансовый жирок и накопить достаточный GR-вес, чтобы обеспечить себе устойчивый статус, клиентскую базу и источник средств к существованию.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Снять корону с вируса — Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России. Глава государства принял решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно и сообщил, что регионы получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом.

— В наш огород — В марте на фоне пандемии в рознице резко выросли продажи семян и товаров для дачников. Самыми популярными стали традиционные овощи. Приобрести семена сейчас можно только в отдельных продуктовых магазинах либо онлайн.

— Режим дней — Правительство сможет вводить режим чрезвычайной ситуации. Правительство сможет вводить специальные режимы: чрезвычайной ситуации (ЧС) или повышенной готовности как сразу на всей территории страны, так и в отдельных регионах. Этими полномочиями его наделил закон.

— Точное приземление — Правительство предлагает важные изменения в земельном праве. В российском правительстве планируют изменить сразу несколько законов о земле. Речь идет о пересмотре деления всех земель на привычные категории. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Банки подождут — Совфед одобрил ряд законов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Речь идет об отсрочке на полгода по выплате кредитов для граждан, индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, которые потеряли более 30% дохода.

— Мир уходит в самоизоляцию — Как пандемия изменит мировой порядок. Усиление Китая, а значит, и неизбежный новый, еще более опасный для мира раунд противостояния Пекина и Вашингтона, изменение модели европейской интеграции, — вот лишь некоторые последствия пандемии COVID-19.

— Опасная ложь — В Уголовный кодекс и КоАП внесены специальные поправки, наказывающие за ложь во время чрезвычайных ситуаций. "Проблема распространения фейков в интернете обострилась после начала пандемии коронавируса", — отметили в Госдуме.

— Сядьте ближе — Осужденные смогут просить перевода в колонии рядом с домом. В Уголовно-исполнительный кодекс внесены поправки, которые позволят тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому. Воспользоваться своим правом осужденный может только один раз в течение всего срока.

— От Москвы и до окраин — Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. Региональные власти смогут с 1 июля самостоятельно решать, вводить ли специальный налоговый режим для самозанятых. По прогнозам экспертов, к эксперименту подключится подавляющее большинство регионов.

— Вектор поддержки — Коронавирус вносит изменения в жизнь простых граждан и в работу органов власти. Рабочая повестка наполнена вопросами противодействия негативному влиянию инфекции на экономику. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал новые меры помощи россиянам.

— Горит трава у дома — Глава МЧС России Евгений Зиничев высказался за более жесткие наказания для поджигателей сухостоя. Штрафы не помогают. Это предложение министра его пресс-служба разместила на сайте ведомства. Евгений Зиничев не предлагает изменять нормы и вносить изменения в действующее законодательство.

— Вирус безработицы — В результате пандемии коронавируса около 25 миллионов человек в мире могут лишиться работы. Таков прогноз Международной организации труда (МОТ). Рискуют потерять работу и многие российские граждане. В стране закрылись десятки тысяч предприятий торговли, транспорта, общепита, сферы досуга.

— Свидания за стеклом — СИЗО вводят ограничения на прием заключенных. В Москве и Подмосковье выделены по одному следственному изолятору, которые принимают новых арестантов, остальные никого не впускают. Свидания приостановлены, встречи с адвокатами разрешены через стекло.

— Рубль в зачетке — Стипендии выплатят полностью. Все организации, подведомственные Минобрнауки России, 1 апреля получили финансирование на стипендии для студентов и аспирантов в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Сиди дома, не гуляй — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции. За однократное нарушение жителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Повторное нарушение обойдется в пять тысяч рублей.

— Обманывали по звонку — Мошенники продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств. Сразу в пяти регионах обосновалась организованная группа мошенников, обманывавшая пожилых людей. Аферисты из Москвы, Подмосковья, Марий Эл, Чувашии и Ростовской области спекулировали на здоровье пенсионеров.

— Высокие культуры — Товарные интервенции активизируют внутрироссийский рынок. Держатели зерна будут активнее вести себя по продаже зерновых запасов, уверен эксперт Владимир Петриченко. Также он отметил, что дефицита на рынке зерна нет.

— Как правильно носить и выбрасывать маски — В Роспотребнадзоре подчеркивают, что многоразовая маска, сшитая из ткани, — не медизделие. И использовать ее повторно можно только после обработки: ее нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара.

— Хроника коронавируса — 15:07 В Крыму подсчитали отток туристов из-за вируса. Из-за ситуации с коронавирусом и объявленных карантинных мероприятий в апреле и мае Крым недосчитается около 900-950 тысяч отдыхающих, следует из данных министерств курортов и туризма Крыма.

— Заявление отменяется — В период распространения коронавируса большая часть пособий будет начисляться в беззаявительном порядке. Пенсии по инвалидности будут назначаться и продлеваться автоматически, заявили в минтруде.

— Еда приехала — Минимизировать риск заражения коронавирусом позволит установка фудтраков — специальных автомобилей, в которых оборудована полноценная кухня для приготовления еды на вынос. Установить такие торговые пункты предлагается в Москве.

— ООН, ВТО и ВОЗ предупредили о дефиците продовольствия — Из-за карантинных мер, приостановки производств по всему миру сбои в глобальных цепочках поставок продовольствия могут произойти уже в апреле-мае, предупредили в совместном заявлении Продовольственная организация ООН (ФАО), ВТО и ВОЗ.

— Без лишних встреч — Офисы застройщиков и риелторов закрыты, но большинство из них продолжают продавать недвижимость без личных встреч с клиентами. На карантине многие заняты выбором и бронированием нового жилья, у людей появилось больше свободного времени для этого.

— "Рузвельт" не в форме — После долгих колебаний Пентагон принял беспрецедентное решение: эвакуировать большую часть экипажа авианосца "Теодор Рузвельт" — одного из крупнейших американских военных кораблей, находящихся на боевом дежурстве. Неделю назад на борту судна выявили вспышку коронавируса.

— "Человек должен понимать, как он будет жить через 2-3 года" — Председатель КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по провинции Чжэцзян. Он озвучил решения общенационального характера и расставил акценты в экономическом противостоянии коронавирусу.

— Реанимация мозга НАТО — Новый экспертный совет устроит "мозговой штурм" будущего альянса. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал имена экспертов, которые должны помочь западному военно-политическому блоку выйти из интеллектуальной и концептуальной комы.

— Изоляция или смерть — Какие документы нужны для выхода на улицу в странах, охваченных эпидемией коронавируса. Все больше стран вводят масштабные ограничения на передвижения граждан, пытаясь остановить распространение коронавируса. Какие документы нужны для выхода на улицу?

— Правила есть, ясности нет — У жителей Апеннин сложилось крайне противоречивое представление об ограничениях, действующих в период карантина. Своими не всегда последовательными и порой сбивающими с толка решениями итальянские власти, движимые благим желанием замедлить распространение пандемии, ввели в заблуждение огромное количество людей.

— Авоська как документ — Британцам, которые ушли на "социальный карантин" неделю назад, выход на улицу не запрещен. Но делать это можно только на короткое время в четко оговоренных случаях. К ним относятся поход в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в госпиталь, в аптеку, к банкомату, а также на пробежку.

— На прогулку выйти можно только раз — С середины марта, то есть вот уже две недели, французы живут в условиях карантина, а это значит, что их перемещения вне стен дома серьезно ограничены. Тот, кто решил выйти на улицу, должен в обязательном порядке иметь при себе документ, объясняющий причины передвижения.

— Смартфон поможет не заразиться — Утром у входа в магазин, где наша семья обычно затоваривается продуктами, выстроилась очередь примерно из полутора десятков человек. Потенциальные покупатели стояли с товарными тележками, но в магазин никто не входил. И тут я заметил листок в руках последнего "очередника".

— Зоркий глаз на страже — В отличие от Италии или Франции, Германия отказалась от идеи всеобщего комендантского часа, сделав ставку на "запрет контактов". Но правительство обратилось к населению с просьбой: не покидать дома "без крайней нужды и уважительной причины". За порядком на улицах следят полицейские патрули.

— Два запретных метра — В США из-за пандемии коронавируса ограничения различной степени жесткости на передвижения граждан ввели уже большинство американских штатов. При этом введенные запреты разнятся — в одних административных территориях до сих пор разрешается заниматься спортом на улице.

— Дело врачей — Академик РАН Григорий Ройтберг: Медики приняли ­эпидемический удар на себя. В эти дни стала невольным свидетелем того, как работают наши медики. Молодому человеку стало плохо рядом с одним из подъездов нашего дома. Он упал. Двор был безлюден: соблюдаем режим самоизоляции.

— Вызов принят — Вынужденная изоляция коснулась не всех. Строители срочно возводят временные госпитали. Коммунальные службы наводят порядок на улицах и в подъездах. Но самая ответственная задача — на плечах медиков. Многие крупные медицинские центры срочно переоснащаются и проходят школу бойца по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

— Сон всему голова — Карантин заставил сидеть дома. Тяжко! Но для кого-то, может, это небывалая возможность как следует выспаться? Недостаток сна крайне негативно сказывается на организме человека. В частности, недосыпание даже на протяжении нескольких дней может привести к заметному снижению активности генов.

— Если можешь — помогай — Клапаны Вентури, которые требуют частой замены в аппаратах искусственной вентиляции легких при лечении больных с коронавирусной инфекцией, предлагают производить методом 3D-печати из биосовместимых материалов. Первые такие образцы уже изготовлены в компании "Русатом — Аддитивные Технологии" (РусАТ).

ИЗВЕСТИЯ

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— Минобороны России рассекретило документы об освобождении Братиславы — Минобороны России в рамках проекта "Салюты освобождения" разместила в открытом доступе прежде засекреченные материалы освобождения Братиславы во Время второй мировой войны.

— Изделие первой необходимости номер два — Миру не хватает презервативов. Пандемия коронавируса и ограничительные меры по борьбе с ней неожиданно создали проблему с дефицитом еще одного средства защиты, помимо масок. На фоне вставших заводов начались перебои с производством презервативов.

— Сплести счеты — В Совете Федерации предложили свой антикризисный план. Глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов написал письма первому вице-премьеру Андрею Белоусову и помощнику президента Максиму Орешкину, в которых выступил за то, чтобы направить свободные ресурсы на прямую поддержку экономики.

— Больная перемена — Эксперты уверены, что успеваемость учащихся заметно снизится за время эпидемии. 50% школьников считает онлайн-обучение каникулами. Борьба с распространением COVID-19 внесла радикальные изменения в систему образования. При этом более 90% учителей уверены, что онлайн-обучение не способно заменить уроков в классе.

— Существенный отбор — На фоне распространения коронавируса и введения мер по борьбе с пандемией на рынке труда усиливается конкуренция. В дальнейшем число кандидатов на одно место продолжит расти. За март число претендентов на вакансию выросло на 10%, на 10 мест хотят попасть 75 человек. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

— Возите маски — Таксисты попросили обеспечить их средствами защиты. Таксисты попросили мэра Москвы Сергея Собянина организовать в городе пункты бесплатной раздачи медицинских масок. Такое письмо направил столичному градоначальнику профсоюз "Таксист".

— Родиться в короне — как SARS-CoV-2 передается от матери к ребенку. В России выявлен первый малыш, появившийся на свет с положительным тестом на COVID-19. Первый новорожденный с подтвержденным диагнозом COVID-19 появился в Москве 31 марта. Мама с ребенком находятся сейчас в 15-й больнице.

— На краже безопасности — COVID-19 не повлияет на зарубежные миссии НАТО. Североатлантический альянс смог адаптироваться к условиям, которые создала пандемия коронавируса, и продолжает "планировать, готовиться и действовать, чтобы обеспечить свою безопасность сейчас и в будущем".

— Ход фрегатом — Турция повышает ставки в Ливии. Военные корабли Анкары применили дальнобойные зенитные ракеты против авиации фельдмаршала Хафтара. Анкара активизировала свое участие в ливийском конфликте. Поддерживать войска Правительства национального согласия, которые терпят поражение, начали военно-морские силы Турции.

— Спасая спрос — Бизнес призвал поднять пособия пенсионерам и многодетным. Такая помощь может обойтись бюджету примерно в 3 трлн рублей. Бизнесмены предложили властям проработать возможность дополнительно увеличить пособия безработным, многодетным семьям и пенсионерам.

— Два дня освобождения — 75 лет назад Красная армия вошла в Братиславу. Стремительный штурм столицы Словакии советскими войсками помог жителям города избежать многих лишений. В субботу, 4 апреля, исполняется 75 лет со дня освобождения советскими войсками Братиславы.

— C доставкой на дом — Как коронавирус оживил продажи автомобилей онлайн. Автопроизводители и дилеры в условиях пандемии тестируют новые способы бесконтактной продажи автомобилей. Дрон, доставляющий ключи от машины по адресу покупателя, — это не фантастика, а новая реальность.

— По долгу службы — Что такое настоящая изоляция. Зачем космонавтам "скайп" и чем лечат нервы метеорологи. В квартире или на даче, в гордом одиночестве или в компании близких — у каждого самоизоляция проходит по-разному. Всего пара недель показала, насколько сложно многим из нас переносить такие ограничения.