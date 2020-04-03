ЧИТА, 3 апр /ПРАЙМ/. Правительство Забайкальского края с 6 апреля отменит полный запрет на продажу алкоголя в регионе, введенный в рамках режима самоизоляции от коронавируса COVID-19, сообщил на брифинге исполняющий обязанности министра экономического развития региона Александр Бардалеев.

Губернатор Александр Осипов подписал постановление о временном запрете торговли спиртным 2 апреля. Поводом стал рост числа правонарушений в нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас в Забайкалье нет больных коронавирусом.

"Постановление будет действовать сегодня и в выходные, с понедельника мы введем временной интервал (продажи алкоголя), еще определимся, с какого по какое время он будет. Но это будет дневное время, без каких-либо вечерних послаблений", — сказал Бардалеев.

Ранее Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней до 30 апреля в рамках борьбы с пандемией коронавируса. При этом главы регионов получили полномочия самостоятельно ужесточить или смягчить карантинные меры в зависимости от обстановки.