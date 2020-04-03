ДУШАНБЕ, 3 апр — ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка утвердил грантовое финансирование в объеме 11,3 миллиона долларов от Международной ассоциации развития для проекта экстренного реагирования на COVID-19 в Таджикистане, сообщила РИА Новости пресс-секретарь офиса банка в Душанбе Нигина Алиева.

"Грант в 11,3 миллиона долларов поддержит усилия Таджикистана в области готовности и эффективного реагирования на риски для здоровья населения и социальные риски, связанные с глобальной пандемией COVID-19", — сказала она.

По ее словам, в рамках финансирования будет оказана поддержка в развертывании около 100 новых оборудованных коек для отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в медицинских учреждениях по всему Таджикистану.

"Кроме того, проект нацелен на укрепление потенциала системы здравоохранения для предоставления лечения пациентам, инфицированным COVID-19", — сказала Алиева.

Она также сообщила, что будут закуплены необходимые материалы для выявления и профилактики COVID-19, включая наборы для тестирования, лабораторные реагенты и средства индивидуальной защиты для персонала медицинских учреждений и лабораторий. Кроме того, персонал отделений реанимации и интенсивной терапии пройдет обучение по уходу и профилактике COVID-19, а также по вопросам долгосрочного оказания помощи тяжелобольным пациентам.

"Таджикистан в значительной степени подвержен рискам глобальной пандемии COVID-19, и в связи с этим для быстрого и эффективного реагирования стране в оперативном порядке необходимо соответствующим образом привести в готовность свои системы здравоохранения и социальной защиты", — процитировала Алиева слова постоянного представителя Всемирного банка в Таджикистане Яна-Петера Олтерса.

Этот проект одновременно окажет поддержку наиболее уязвимым слоям населения, в частности детям.

В рамках проекта будут профинансированы информационно-просветительские мероприятия, реализуемые СМИ и местными сообществами, для того чтобы предоставить общественности актуальную информацию о пандемии и о действенных профилактических мерах, таких как регулярное мытье рук с мылом.

Кроме того, для того, чтобы свести к минимуму потенциальное воздействие пандемии на самые бедные и наиболее уязвимые слои населения, в рамках проекта будут профинансированы чрезвычайные денежные выплаты (трансферты). Эта финансовая поддержка в первую очередь будет предназначена семьям с маленькими детьми, испытывающим нехватку продовольствия, в случае если они не в состоянии справиться с растущей ценами на продовольствие. Эти трансферты могут содействовать снижению потенциально возросших рисков недоедания среди семей, находящихся в кризисной ситуации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.