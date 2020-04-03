МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 601 новый случай коронавируса в 32 регионах России, всего заболевших в стране 4 149, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 448 случаев коронавирусной инфекции, 34 в Подмосковье, 17 в Краснодарском крае, 11 в Пезенской области, по 10 человек в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

За весь период зафиксировано 34 летальных исхода. Выздоровел 281 человек.