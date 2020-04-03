МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в марте опустился до 52,5% с февральских 57,3%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 44%.

Кроме того, индекс занятости в секторе услуг страны в марте уменьшился до 47% с уровня февраля в 55,6%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.