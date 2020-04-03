ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. МВФ на фоне пандемии коронавируса удвоил размер экстренного финансирования до 100 миллиардов долларов, говорится в совместной статье главы МВФ Кристалины Георгиевой и гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, опубликованной в пятницу в газете Telegraph.

"МВФ в свою очередь намерен помочь, удвоив объем экстренной помощи с 50 миллиардов до 100 миллиардов долларов, предоставляя возможность странам получить в два раза больше денег из фонда, как уже делалось во время чрезвычайных ситуаций", — сказано там.

"Общий кредитный потенциал размером 1 триллион долларов теперь обеспечен благодаря решительным действиям членов (Фонда)", — добавили авторы статьи.

Там отмечается, что МВФ также наращивает свой кредитный потенциал, чтобы облегчить обязательства по обслуживанию долга самых бедных членов через Траст сдерживания катастроф и снижения их последствий. Кроме того, Фонд вместе с Всемирным банком выступает за приостановку обслуживания долга для беднейших стран перед официальными двусторонними кредиторами на время, пока экономика парализована из-за пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.