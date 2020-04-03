БРЮССЕЛЬ, 3 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Мировая экономика впала в ледниковый период, меры по предотвращению распространения нового коронавируса остановили экономическую активность всего за несколько недель, говорится в отчете нидерландской финансовой группы ING.

"Это началось как шок со стороны предложения, вызванный перебоями в цепочке поставок в Китае, который затем превратился в шок со стороны спроса. Сначала Китай перешёл на lockdown, а затем последовали другие страны, и теперь это превратилось в застой во многих секторах экономики", — говорится в нем.

Рецессия — неверное слово для описания того, что происходит в настоящее время, отмечается в отчёте.

"Это резкая остановка экономической активности, от 100 до нуля всего за несколько дней или недель. Вызванный вирусом ледниковый период", — считает автор отчета, главный экономист ING Карстен Бржески.

Правительства по миру должны теперь балансировать вопросы здравоохранения с экономическими интересами. В нынешнее время сложнее чем когда-либо делать "адекватные" экономические прогнозы, отмечает он.

При этом базовым сценарием для ING является динамика экономики, схожая с английской буквой U с широким дном — то есть спад и относительно постепенное восстановление к прежним уровням.

"После серьезного сокращения экономик большинства стран в первой половине 2020 года может наступить сдержанное восстановление, при этом большинство стран вернется к докризисным уровням в 2022 году", — говорится в отчёте.

При более неблагоприятных сценариях возврат к докризисным уровням может продлиться до 2023 года или даже дольше.

В ING теперь прогнозируют, что экономика США сократится в квартальном выражении на 6% в первом триместре, рухнет на 40% во втором, а в третьем и четвертом может подняться на 22% и 10% соответственно. В целом по году спад ВВП может составить 7%.

Динамика по еврозоне может быть такой: минус примерно 15% в первом квартале, минус 16% — во втором, плюс 13% в третьем и плюс 7,5% — в четвёртом. За 2020 года рецессия в валютном блоке может составить 5%.