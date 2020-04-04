КАИР, 3 апр /ПРАЙМ/. Прибыль Египта от туризма в 2019 году оказалась рекордной, однако ситуация с коронавирусом грозит арабской стране значительными потерями в связи с прекращением международного авиасообщения и эвакуацией почти всех туристов. РИА Новости выяснило у представителей отрасли, как туристический и ресторанный секторы Египта справятся с ситуацией.

Центральный банк Египта сообщил 31 марта, что доходы Египта от туризма в 2019 году достигли рекордного уровня, превысив 13 миллиардов долларов, страну посетили порядка 13,1 миллиона туристов. В 2018 году доходы турсектора составили 11,6 миллиарда долларов, а в самом успешном до этого 2010 году — 12,5 миллиарда долларов.

Министр местного развития Египта 28 марта распорядился закрыть все пляжи страны в связи с тем, что местные жители заполонили их, несмотря на призывы властей избегать массовых собраний во избежание распространения COVID-19.

НУЛЕВАЯ ПРИБЫЛЬ

"Прибыль турсектора за март, апрель и май по сравнению с тем же периодом прошлого года будет нулевой", — заявил РИА Новости член палаты турфирм Египта Карим Мухсин.

По его словам, турфирмы Египта уже имеют опыт семи трудных лет работы после событий 2011 года. "Мы знаем, как сохранить сотрудников в таких условиях, как уменьшить затраты, многие отели закрылись, экономя на электричестве и зарплатах сезонных рабочих. Будем действовать так же, как во времена предыдущих кризисов, а кто не сможет остаться на рынке, закроется", — рассказал Мухсин.

Экс-директор одной из гостиниц в южной провинции Асуан Абдуррахман ат-Тахами считает нынешний туристический сезон "потерянным". "Думаю, что и следующий год мы потеряли из-за второй волны коронавируса. По моему мнению, сектор начнет восстанавливаться не раньше 2022 года", — рассказал он. По его словам, ожидалось, что Египет в этом году станет лучшим направлением для туризма.

По мнению ат-Тахами, возможен расцвет внутреннего туризма в отелях Красного моря в случае, если вирус отступит, а на приезд иностранных туристов надеяться не стоит. "Единственная надежда на внутренний туризм в июле-августе", — рассказал он.

Он сообщил, что некоторые экономисты предложили гостиницам Египта оказывать новую услугу пожилым людям: отели могут разместить их у себя и предоставить услугу карантина. "Мы пока не знаем, насколько выгодна может быть эта услуга", — отметил ат-Тахами.

РЕСТОРАНЫ ПЕРЕШЛИ НА ДОСТАВКУ

Пострадали от ситуации с вирусом и египетские рестораны: несмотря на разрешение властей продолжить работу в режиме доставки блюд, несколько ресторанов в Каире решили полностью закрыться, так как им экономически невыгодно функционировать в нынешних условиях. Другие же предлагают скидки в различных приложениях по заказу еды, ввели бесплатную доставку, при этом на их работу влияет комендантский час: как правило, последний заказ принимается в 16.30 (17.30 мск), чтобы курьеры успели доставить еду и попасть потом к себе домой.

Директор одного из ресторанов в центральном районе Каира Замалек Ахмад Дарвиш рассказал, что продажи значительно уменьшились. "Раньше в среднем у нас было 60 заказов для доставки на дом, сейчас едва получаем 15", — рассказал он.

Как и во многих заведениях общепита, сотрудники данного ресторана готовят еду в перчатках и масках, активно используя дезинфицирующие средства.

Рестораны используют соцсети для своего продвижения, размещая теперь даже не фотографии блюд, а сообщения о том, какие меры безопасности предпринимаются на их кухнях.

Директор рыбного ресторана в районе Мухандисин рассказал, что руководство приняло решение закрыть его, несмотря на убытки, заботясь о здоровье сотрудников и клиентов. "Здесь важен и вопрос репутации, если будет один случай или даже подозрение на коронавирус, то это отразится на ресторане на длительный срок", — рассказал директор Адель Сидки.

Исполнительный директор приложения по доставке еды elmenus Амир Аллям рассказал, что в середине марта количество заказов уменьшилось на 20%, но ожидается их рост в связи с переводом на удаленный режим работы многих работников.

По его словам, курьеры теперь работают в перчатках и масках, предпочтительна бесконтактная оплата.

Согласно оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), ежедневно из-за коронавируса туристическая отрасль лишается порядка миллиона рабочих мест.

Министерство здравоохранения Египта сообщило в четверг о 865 случаях коронавируса в стране, погибли 58 человек. Ранее власти страны запретили курение кальяна в четырех египетских провинциях, в том числе Каире, чиновники не раз призывали отказаться от этой привычки. В связи с запретом на массовые собрания в стране закрыты, среди прочих, музеи, рестораны, кафе, казино, ночные клубы и другие увеселительные заведения.

В Египте с 25 марта введен комендантский час с 19.00 до 6.00 по местному времени (с 20.00 до 7.00 мск) сроком на две недели в рамках борьбы с коронавирусом. До 15 апреля приостановлено международное авиасообщение.