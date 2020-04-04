ЖЕНЕВА, 4 апр /ПРАЙМ/, Елизавета Исакова. Менее 50% мировых компаний готовы к полному переходу на удаленную работу, заявил РИА Новости ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти.

"На сегодняшний день менее 50% компаний готовы к полномасштабной дистанционной работе. Отчасти это объясняется тем, что некоторые компании работают в секторах, которые невозможно перевести в цифровизацию, а отчасти — задержками с дальнейшим освоением гибкой организации", — сказал эксперт ВЭФ.

Кротти отметил, что, по данным ВЭФ, компании в странах G20 в среднем уже увеличили свои возможности для удаленной работы в период между 2015 и 2017 годами. Однако после 2017 года роста не наблюдалось.