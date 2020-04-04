ЛИМА, 4 апр /ПРАЙМ/. Президент Перу Мартин Вискарра заявил, что правительство запустило экономическую программу с фондом в размере 30 миллиардов солей (8,8 миллиарда долларов) для помощи средним и малым компаниям, пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом нового типа.

"(Эта программа – ред.) предоставляет кредитные гарантии на сумму до 30 миллиардов солей. Для этого у нас были встречи экспертов, которые сотрудничали, помимо специалистов из министерства экономики и финансов", — сообщается в заявлении президента.

В рамках этой программы под названием Reactiva Peru планируется предоставить кредиты почти 350 тысячам национальных компаний. При этом в 314 тысячах из них работает менее 10 сотрудников.

"Если разорвется платежная цепочка (из-за безработицы, вызванной введением чрезвычайного положения — ред.) и еще больше перуанских компаний обанкротятся, это будет чрезвычайно тяжелая ситуация, поэтому необходимо предоставить эти кредиты затронутым компаниям и приложить все усилия, чтобы они пережили этот тяжелый момент", — заявил президент.

По последним данным, в стране насчитывается 1595 случаев заражения коронавирусом нового типа, 61 человек скончался.