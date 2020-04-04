БРЮССЕЛЬ, 4 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Скоординированные действия Евросоюза в ответ на серьезные экономические проблемы, вызванные коронавирусом, являются "смехотворно недостаточными", придется вводить дополнительные меры поддержки экономики, сказал РИА Новости глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

"С экономической точки зрения основной проблемой является недостаток европейской координации и мер поддержки, ориентированных на спрос…. Пока что скоординированный ответ ЕС был смехотворно недостаточным", — считает он.

Среди предложенных Евросоюзом мер есть и такие, которые не являются новыми, отметил он.

По мнению эксперта, экономике ЕС потребуются дополнительные меры поддержки, включая снижение налогов и выдачу наличных, "если мы хотим, чтобы Европа возобновила свою работу, когда меры по сдерживанию (распространения вируса — ред.) будут отменены".

Евросоюз уже выработал ряд мер по поддержке экономики. Пакет покупки активов на рынке предложил ЕЦБ, Еврокомиссия вышла с рядом инициатив по вливанию средств в экономику со стороны ЕС, а также по расширению возможностей самих стран союза делать это.