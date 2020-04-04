МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо находится в постоянном контакте со странами ОПЕК+, главные участники формата поддерживают идею заседания 6 апреля, большинство участников готовы пойти на сокращение добычи нефти, вероятность консенсуса высокая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами секретариата ОПЕК по подготовке встречи.

Ранее глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева сообщила РИА Новости, что заседание ОПЕК+ планируется на понедельник в формате видеоконференции.

"Генсек ОПЕК Баркиндо находится в постоянном контакте с участниками формата. На сегодняшний день атмосфера благоприятная, главные участники формата также поддерживают идею заседания. Вероятность консенсуса высокая, ибо большинство участников готовы пойти на сокращение нефтедобычи. На данный момент ситуация более ясна, чем это было вчера. Доля оптимизма присутствует", — сообщил источник.