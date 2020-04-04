МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Звонки на горячую линию Совета по правам человека по коронавирусу показывают, что бюрократия на местах не услышала президента России Владимира Путина, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.

Ранее он сообщил РИА Новости, что СПЧ открыл горячую линию правовых консультаций по вопросам новых мер, принимаемых президентом и правительством в связи с распространением коронавируса.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека подвел итоги первых дней работы горячей линии по мерам поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусом. За три дня к сайту горячей линии права2020.рф обратились более 3,5 тысяч человек. Большая часть вопросов была связана с барьерами на местах – люди не могут получить положенные пособия, отсрочки и льготы", — сказал Фадеев.

По его словам, из поступающих сообщений видно, что бюрократия на местах не услышала Путина — у людей требуют документы из налоговой, регистрацию по месту пребывания, справки 2-НДФЛ, которые невозможно получить, так как бухгалтерия не работает.

"По формальным основаниям отказывают в предоставлении выплат или в кредитных каникулах. Причем такой слепой бюрократический подход проявился не только со стороны органов власти, но и со стороны коммерческих организаций – работодателей, банков. Это положение надо менять", — считает глава СПЧ.