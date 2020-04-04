МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг России хочет предложить региональным властям не закрывать строительные магазины в период самоизоляции, сообщил замглавы ведомства Виктор Евтухов.

На сегодняшний день традиционные строительные магазины закрыты, работать могут только интернет-ритейлеры. Онлайн-доставка, по словам Евтухова, занимает много времени из-за того, что в России не сильно развита система электронной торговли.

"Возможно, потихоньку нам придется предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, если режим пребывания дома продлится", — сказал Евтухов в ходе заседания внутреннего штаба ведомства.

Глава Минпромторга Денис Мантуров поручил своему заместителю проработать такую схему работы с теми регионами, которые в первую очередь нуждаются в подобных изменениях.

Президент России Владимир Путин в четверг принял решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно с сохранением зарплат. При этом губернаторам предстоит в зависимости от ситуации с коронавирусом определить, насколько жестким будет этот режим в регионе. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения.