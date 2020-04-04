МОСКВА, 4 апр /ПРАЙМ/. Мэр Москвы Сергей Собянин определил должностных лиц, которые будут штрафовать предпринимателей и юридических лиц, нарушающих режим ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте мэра.

"Контролировать соблюдение режима повышенной готовности по своей подведомственности будут следующие структуры: Объединение административно-технических инспекций, Департамент торговли и услуг, Префектуры административных округов и управы районов, Департамент образования и науки, Московская административная дорожная инспекция, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости", — говорится в сообщении.