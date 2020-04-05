МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Продажи антисептиков в России за последние полторы недели, с 23 марта по 2 апреля, выросли в 3,4 раза в денежном выражении, продажи крема для рук увеличились почти на 40%, рассказали РИА Новости в IT-компании "Платформа ОФД".

Объем продаж антисептиков в денежном выражении вырос в 3,4 раза, средний чек составил 401 рубль, что на 25% выше аналогичного периода прошлого года, подсчитали в "Платформе ОФД".

Продажи кремов для рук с 23 марта по 2 апреля в денежном выражении выросли на 39%, сообщили в компании. При этом крем для рук за год подорожал на 16%, средний чек покупки составил 186 рублей.

"Платформа ОФД" — крупнейший оператор фискальных данных, ежедневно обрабатывает по 40 миллионов кассовых чеков с более чем 900 тысяч онлайн-касс по всей стране.