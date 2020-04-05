МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах России, всего заболевших в стране 5 389, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 5 389 случаев коронавирусной инфекции в регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 536 случаев коронавирусной инфекции, 45 в Подмосковье, 22 в Нижегородской области, 20 в Санкт-Петербурге по 10 в Тульской и ленинградской областях.

За весь период зафиксировано 45 летальных исхода. Выздоровели 355 человек.