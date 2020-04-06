МОСКВА, 6 апр – РИА Недвижимость. Крупнейшие застройщики жилья могут потерять из-за распространения коронавируса COVID-19 от 90 миллиардов рублей в случае самого мягкого сценария изменения спроса на рынке новостроек до 200 миллиардов рублей при самом жестком сценарии, утверждают аналитики кредитного рейтингового агентства НКР.

Эксперты рассмотрели три варианта развития событий на рынке первичной недвижимости в России, связанных с ограничительными мерами властей – умеренный, негативный и кризисный.

В первом из них, следует из доклада НКР, карантин и режим самоизоляции сохранятся только в апреле и мае 2020 года. "При таком сценарии полноценное восстановление спроса на недвижимость может начаться уже в третьем квартале. В течение острой фазы (апрель – июнь) застройщики будут проводить акции и предлагать скидки. Тем не менее, номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне, наблюдавшемся в конце 2019 года: жилищно-строительные компании временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен", — прогнозируют в агентстве.

В этом случае, ожидают там, спрос на первичном рынке жилья в стране упадет на 5-10%, а выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 45 – 90 миллиардов рублей.

Второй, негативный сценарий развития ситуации от НКР предполагает, что ограничительные меры отменят не ранее середины 2020 года. "В таком случае падение объёмов рынка сохранится и во втором полугодии текущего года, так как за более продолжительный период заметный процент населения лишится существенной части доходов, которые начнут восстанавливаться не ранее четвертого квартала 2020 года", — указывают аналитики. По их мнению, при этом варианте для поддержания текущих объёмов продаж девелоперам придётся снижать цены на 10% и более и жертвовать частью рентабельности, а выручка 20 крупнейших компаний отрасли уменьшится на 130 – 170 миллиардов рублей.

Наконец, кризисный сценарий, как считают в рейтинговом агентстве, может реализоваться, если власти продлят ограничительные меры до сентября 2020 года, что приведёт к значительному падению спроса на новостройке — на 25% и более.

"Вероятно ещё более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20–30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж. Последующее восстановление спроса и цен может занять продолжительное время, от двух до четырёх лет", — отмечают в НКР. Выручка 20 крупнейших застройщиков при таком сценарии может сократиться на 200 миллиардов рублей, констатируют эксперты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.