МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Производительность труда на предприятиях российской ракетно-космической отрасли по паритету покупательной способности примерно в два раза ниже, чем на предприятиях США и Германии, но выше, чем в среднем по промышленности, сделали выводы сотрудник Института космических исследований Дмитрий Пайсон и сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Игорь Фролов в проведенном исследовании.

Специалисты проанализировали показатели производительности труда для трех компаний ракетно-космический промышленности: российской Ракетно-космической корпорации "Энергия", американской Northrop Grumman Corporation и германской OHB Space Systems. Для оценок были использованы официальные годовые отчеты компаний.

"Производительность труда в форме условной выработки на одного занятого на предприятиях ракетно-космической промышленности в России составляет примерно 55% от уровня аэрокосмических компаний США и порядка 60% компаний Германии", — сделали они вывод в статье, опубликованной в очередном номере журнала "Космические исследования".

Статья была предоставлена учеными РИА Новости.

В то же время соответствующее значение выработки в российской ракетно-космической отрасли выше, чем общая производительность труда в России, отмечают исследователи. В 2017 году, по оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, этот показатель составил в России примерно 42% от США и 53% от уровня ФРГ.

Кроме того, отмечают ученые, полученное значение существенно выше оценок Минэкономразвития России, в которых в качестве оценки производительности труда рассматривается выработка на одного занятого в долларах США без учета паритета покупательной способности.

Авторы считают, что в большинстве методик, в том числе принятых в отечественных госкорпорациях, производительность труда рассчитывается некорректно, поскольку в продукции учитывается закупка комплектующих, сырья и материалов, в производстве которых уже посчитан показатель производительности труда, соответственно, возникает проблема двойного учета.