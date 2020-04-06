МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 954 новых случаев коронавируса в 49 регионах России, всего заболевших в стране 6 343, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 6 343 случаев коронавирусной инфекции в регионах, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 591 случай коронавирусной инфекции, 82 в Подмосковье, 35 в Санкт-Петербурге, в Коми — 31, в Татарстане — 16.

За весь период зафиксировано 47 летальных исхода. Выздоровели 406 человек.