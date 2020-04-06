МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Россия выделит в 2020 году Всемирной организации здравоохранения до 1 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США", — говорится в документе.