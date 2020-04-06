МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. ВВП США снизится на 2% в 2020 году на фоне падения экономической активности в первом и втором кварталах текущего года, полагает международное рейтинговое агентство Moody's.

"В настоящее время мы ожидаем, что реальный ВВП США сократится на 2% в 2020 году, что будет обусловлено постепенным уменьшением экономической активности в первом квартале, ее резким падением во втором и постепенным восстановлением во втором полугодии", — пишет агентство.

Moody's полагает, что власти США приняли значительные меры по борьбе с распространением коронавируса и его негативным экономическим влиянием. Агентство ожидает, что эти меры помогут ослабить "экономический шок" и создать условия необходимые для восстановления экономики во второй половине 2020 года в том случае, если вирус будет локализован.

Кроме того, Moody's ожидает, что дефицит федерального бюджета США достигнет почти 15% к ВВП в 2020 году против показателя в 4,6% в 2019 году. В 2021 году агентство ожидает, что дефицит бюджета составит 10,5%, а потом снизится до 7% к 2030 году.

Дефицит бюджета, в свою очередь, приведет к росту государственного долга. Агентство полагает, что госдолг увеличится к ВВП до 93% в 2020 году и 120% — к 2030 году. При этом в 2019 году соотношение долга к ВВП, по данным агентства, составило 79%.

При этом вопросы вокруг продолжительности и масштаба распространения коронавируса остаются без ответа. Если заболевание будет распространяться, властям потребуется продлить меры стимулирования экономики, что приведет к росту дефицита бюджета и госдолга, пишет Moody's.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.