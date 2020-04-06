ЛОНДОН, 6 апр — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Простой бизнеса в Великобритании из-за введенного карантина на фоне коронавируса обходится экономике страны в более 2,4 миллиарда фунтов стерлингов (2,9 миллиарда долларов) ежедневно. Такие подсчеты привел британский Центр экономических и бизнес исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR).

По оценке экспертов, введенный 23 марта британскими властями карантин приведет к сокращению производительности экономики страны на 31%. Самое сильное падение ожидается в промышленном секторе из-за приостановки производства, а также снижения внешнего и внутреннего спроса.

"По оценкам, это будет стоить экономике более 500 миллионов фунтов стерлингов в день, а производство в этом секторе снизится на 69%. Масштаб падения значителен, так как большинство правительственных схем по оказанию помощи предприятиям ориентировано на сектор услуг", — отмечается в отчете.

Жилищный и продовольственный секторы, непродовольственная розничная торговля и строительный сектор сократятся на 79%, 55% и 50% соответственно. "В секторе непродовольственных розничных продаж, вероятно, произойдет некоторая замена онлайн-продажами, однако этого недостаточно, чтобы перевесить закрытие физических магазинов", — подчеркнули в CEBR.

За счет того, что людям приходится сидеть дома, а кафе и рестораны закрыты, ожидается рост в сфере розничной торговли. "Мы ожидаем, что розничная торговля продуктами питания и напитками возрастет на 22%. Это связано как с накоплением запасов, так и с временным закрытием ресторанов и кафе, что приводит к увеличению потребления домашних хозяйств", — отмечается в исследовании.

Также экономисты предположили, что после завершения карантина британская экономика не сможет быстро вернуться к прежним уровням: "Данные из Китая свидетельствуют о том, что будет нелегко сразу вернуться к докризисным уровням производства, поскольку предприятия будут по-прежнему ограничиваться строгими мерами предосторожности для предотвращения второй вспышки".