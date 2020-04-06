МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Для поддержки предпринимателей в Подмосковье запущен ряд дополнительных льгот, из бюджета региона на эти цели будет выделено порядка 10 миллиардов рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в видеообращении в своём Instagram-аккаунте.

"Сегодня мое обращение — к бизнесу, предпринимателям и управленцам, которых у нас огромное количество в Московской области… Мы уже на федеральном и региональном уровне предусмотрели разные льготы, которые нашему региональному бюджету обойдутся в порядка 10 миллиардов рублей", — сказал Воробьев.

По его словам, это и налог на имущество, и льготы по различным налогам в систему региона. Кроме того, для поддержки бизнеса найдутся и дополнительные возможности.

"Для этого по моему поручению все главы муниципалитетов и сам лично на этой неделе проведем обязательные консультации в Zoom – там могут участвовать до тысячи человек – для того, чтобы каждый из вас предложил, что вы от нас ждете и хотите", — заявил губернатор.

В прошлое воскресенье в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.