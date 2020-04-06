МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. Сеть "Спортмастер" соблюдает введенные из-за коронавируса ограничения, все магазины закрыты, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в компании сообщил, что розничная сеть "Спортмастер" на время закроет все свои магазины. По информации газеты, сотрудники компании будут трудоустроены в другие сети.

"Спортмастер соблюдает все принятые в стране ограничительные меры. Наши магазины и так закрыты. Розничные сети с удовольствием приглашают наших сотрудников к себе на работу", — сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение продлить до мая нерабочий период в стране, введенный с 30 марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве и ряде регионов действует режим самоизоляции: покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях, таких как обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, покупки в ближайшем продуктовом магазине или аптеке.