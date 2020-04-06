РИМ, 6 апр /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Совет министров Италии принял новую программу поддержки экономики, в рамках которой компании, пострадавшие от коронавирусного кризиса, могут рассчитывать на средства для пополнения капитала и кредиты на общую сумму в 400 миллиардов евро.

"В соответствии с утвержденным декретом мы предоставим ликвидность на 400 миллиардов евро нашим компаниям: 200 миллиардов для внутреннего рынка и еще 200 для экспорта", — заявил премьер Италии Джузеппе Конте в эфире итальянского телевидения.

Нынешняя программа дополнит принятый в марте декрет по поддержке итальянской экономики, в котором говорится в общих вложениях на 340 миллиардов евро в качестве государственных кредитов.

"Это настоящая огневая мощь", — добавил Конте.

По его словам, нынешние меры становятся крупнейшими принятыми в истории Италии.

В конце марта экономические эксперты подсчитали, что ВВП Италии в 2020 году сократится на 6,5% из-за экономических последствий эпидемии коронавируса и карантинных мероприятий, проводимых властями страны.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на территорию всей страны. Запрещена любая торговая деятельность за исключением продовольственных магазинов и супермаркетов.

С 22 марта прекращена любая производственная деятельность, кроме производства самых необходимых товаров и услуг.