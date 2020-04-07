ВАШИНГТОН, 6 апр /ПРАЙМ/. Сервис аренды жилья Airbnb на фоне пандемии коронавируса получит от инвестиционных фирм Silver Lake и Sixth Street Partners около 1 миллиарда долларов инвестиций, говорится в пресс-релизе компании.

Инвесторы в обмен на деньги получат долговые обязательства и акции компании. Эти инвестиции в Airbnb назвали стратегическими.

Сайт Airbnb основан в 2008 году. Площадка позволяет владельцам недвижимости приглашать гостей, в основном на краткое время, за установленную оплату. Сайт конкурирует с традиционными гостиницами на большинстве рынков.

Американская инвестиционная фирма Silver Lake управляет активами на 43 миллиарда долларов, Sixth Street Partners имеет активы на 34 миллиарда долларов.

Туризм по всему миру столкнулся с кризисом из-за пандемии коронавируса.