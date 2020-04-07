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КОММЕРСАНТ

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— Налогоотлагаемая база — Постановление правительства, вводящее в действие самую весомую часть первого пакета поддержки бизнеса — отсрочки уплаты части налогов и возможность их уплаты за 2020 год в рассрочку,— опубликовано вчера и вступило в действие.

— Медикаменты пристегнули ремни — Российские авиакомпании получили разрешение перевозить грузы в салонах пассажирских самолетов. В первую очередь это поможет чартерным перевозчикам с дальнемагистральным флотом. Отмена большинства пассажирских рейсов привела к дефициту емкостей и росту тарифов на грузовые перевозки.

— БАМ требует тока в центре — Как выяснил "Ъ", для развития Восточного полигона и электрификации БАМа может потребоваться строительство дополнительной генерации. Сейчас энергосистемы Дальнего Востока и Восточной Сибири не синхронизированы, что повышает риски энергоаварий при планирующемся увеличении загрузки магистрали.

— У аванса на посылках — Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели. Предложения не распространятся на "Почту России". Ассоциация экспресс-перевозчиков (АСЭП), объединяющая крупнейшие частные компании в этой сфере, жалуется, что мера будет обременительной даже для них.

— Михаил Мишустин увидел коммунистов через призму карантина — В понедельник в дистанционном формате прошло совещание премьер-министра России Михаила Мишустина и членов правительства с руководством фракции КПРФ в Госдуме. В конференции также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы нескольких думских комитетов.

— Коронавирусу уступают койко-место — К середине апреля российские больницы обязали предоставить для размещения больных с коронавирусом до 100 тыс. коек. Согласно постановлению правительства, выделение мест в стационарах произойдет за счет перепрофилирования части мощностей федеральных медцентров, а также временных ограничений на проведение диспансеризации, профосмотров и плановой госпитализации.

— Инфляция грозит без спроса и предложения — Росстат сообщил о первом с марта 2019 года ускорении инфляции — до 2,5% в марте с 2,3% в феврале 2020 года. Причина — ажиотажный спрос на некоторые продовольственные товары и подорожание бытовой химии, электроники и табака, в том числе из-за скачка курса рубля. Консенсус-прогноз экономистов сводится к тому, что всплеск цен на фоне слабого спроса окажется краткосрочным и к концу года инфляция будет менее 5%.

— Агитация с открытой датой — Несмотря на перенос общероссийского голосования по поправкам к конституции, информационная кампания в регионах продолжается: как стало известно "Ъ", Центризбирком перед нижестоящими комиссиями обозначил задачи на ближайшую неделю по изготовлению и размещению новых плакатов и баннеров.

— Удаленные голосования — В понедельник сразу два близких к Кремлю "мозговых центра" опубликовали аналитические материалы, посвященные переносу выборов. Фонд развития гражданского общества подготовил аналитическую записку с примерами случаев отмены выборов из-за коронавируса в других странах.

— Судопроизводство непрерывного цикла — Как стало известно "Ъ", председатель Мосгорсуда Ольга Егорова разъяснила руководителям районных судов порядок работы в условиях пандемии коронавируса. Несмотря на то что дежурные судьи в основном рассматривают дела безотлагательного характера с использованием видеосвязи и без доставки фигурантов, материалов в их работе меньше не стало.

— И не друг, и не врач, а так — В Сербии приступили к работе российские специалисты, приехавшие, чтобы бороться с распространением в стране коронавируса. Белград активно благодарит за содействие Россию и Китай, при этом демонстративно игнорируя помощь, которая идет из ЕС. С подробностями — корреспондент "Ъ" на Балканах Геннадий Сысоев.

— В "Гидре" запустили печатные станки — Как стало известно "Ъ", подпольный "Банк России", активно использовавший в своей работе IT-технологии и успевший отпечатать около 1 млрд руб., выявили сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его "зеркала", регулярно блокируемые Роскомнадзором.

— Каранте-до — В связи с пандемией коронавируса правительство Японии вводит со вторника режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято впервые в послевоенной истории Японии, и произошло это после того, как в Токио за сутки было зафиксировано рекордное число заболевших.

— Пандемия не игрушка — Производители и продавцы детских товаров, у которых сокращается оборот из-за непростой ситуации в экономике, просят президента Владимира Путина снизить до €20 порог беспошлинного ввоза продукции из их сегмента, купленной в зарубежных онлайн-магазинах.

— Экспортерам заплатят за простой — Правительство дополнительно поддержит экспортеров на фоне коронавируса, просубсидировав не только затраты на транспортировку продукции, но и ее хранение на складах в период ограничений. Но экспорт машиностроительной продукции это вряд ли поддержит: поставки начали существенно снижаться еще до начала пандемии на фоне высокой базы.

— В предустановке софта нашли ошибки — Российские разработчики софта раскритиковали предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по предустановке программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV. По их мнению, принятие регулирования запаздывает, а управление процессом надо передать Минкомсвязи.

— Золоту подрезали крылья — Цена золота на мировом рынке обновила четырехнедельный максимум, приблизившись к уровню $1,7 тыс. за тройскую унцию. Активы биржевых фондов, инвестирующих в драгоценный металл, установили новый рекорд, превысив уровень 2,8 тыс. тонн.

— Связанные одним фондом — ЦБ собирается ввести в законодательство о пенсионных фондах понятие связанных лиц. Под это определение подпадают почти все управляющие компании крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Тем самым очень быстро встанет вопрос о правомочности управления почти 3 трлн руб.

— МТС выступит переводчиком — Как стало известно "Ъ", экс-президент системы переводов "Юнистрим" Кирилл Пальчун перешел на работу в группу МТС. На новом месте он займется созданием новой системы денежных переводов, которая учитывая его опыт и связи, а также обширную розничную сеть МТС и имеет шанс стать одной из крупнейших.

— Телеканалы не узнали зрителей — Среди главных бенефициаров расширения панели телеизмерений в России до малых городов и сел оказались телеканалы НТВ, ТВ-3 и "Пятница", а также РЕН, СТС и "Домашний", получившие в 2020 году двузначный рост рейтингов. Крупнейшие же федеральные каналы "Первый" и "Россия 1" расширили аудиторию всего на 4%.

— К майонезу добавляют хлопьев — На фоне ажиотажного спроса на крупы из-за угрозы пандемии COVID-19 на рынке готовится заметная сделка. Основатель "Вимм-Билль-Данна" Давид Якобашвили с партнерами может продать предприятие по производству хлопьев и круп "Арчеда-продукт" владельцу бренда "Махеевъ" — "Эссен продакшн АГ".

— У аванса на посылках — Минфин предложил обязать экспресс-перевозчиков заказов из иностранных интернет-магазинов внести по €1 млн аванса в счет пошлин, которые должны уплачивать покупатели. Предложения не распространятся на "Почту России".

— "Уже были ситуации, когда спортсмены говорили: мы сидим на карантине и никому не откроем дверь" — Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус о борьбе с допингом в условиях коронавируса.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Из класса.com — Учитель, так же, как и врач, оказался на передовой: школы массово ушли в онлайн. Но кто должен дать педагогу хороший ноутбук? И готова ли система образования к дистанту? На острые вопросы "РГ" отвечает сопредседатель Межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий.

— Каникулы строгих правил — Правительство ограничило размер кредитов для отсрочки платежей по новому закону. По ипотеке — 1,5 миллиона рублей, автокредиту — 600 тысяч.

— Только без рук — Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов. Речь идет о нарушениях, фиксируемых как простыми гражданами, так и сотрудниками различных структур, которые выявляют факты неоплаченной парковки.

— Гектары с поддержкой — Владимир Путин провел встречу с вице-премьером — полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и главой Минвостокразвития Александром Козловым. В ходе беседы были затронуты вопросы развития территорий Дальнего Востока и Арктики.

— Повестка на апрель — Регионы до 9 апреля должны принять законы о выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак и поручил фракциям "Единой России" в заксобраниях ускорить эту работу. Пока только 2 субъекта РФ подготовили нормативную базу для таких выплат — Адыгея и Карачаево-Черкесия.

— Военкомат на удаленке — В минобороны приняли дополнительные меры по профилактике заболеваний коронавирусом среди новобранцев весны-2020.

— Квартира рубль бережет — Скидками и снижением цен на жилье будут реагировать застройщики на падение спроса из-за пандемии коронавируса. Будут ли они существенными, зависит от продолжительности режима самоизоляции, подчеркивают эксперты.

— Штрафы подождут — Кабмин объявил о новых мерах поддержки населения и бизнеса в условиях негативного влияния на экономику коронавируса. Они, в частности, касаются услуг ЖКХ, медицинского страхования и лицензий.

— Победа одна на всех — Общая история Победы объединяет все народы нашей страны, братских стран и стран-союзниц. Но некоторые западные политики не оставляют попыток организовать "ползучее" информационное наступление на историческую память, пишет Борис Грызлов.

— Таинство на дому — Затвор — подвиг преимущественно монашеский. Но ситуация с коронавирусом дала верующим возможность совершить его и найти время для полнокровной молитвы. Это особенно важно во время Великого поста, считает протоиерей Михаил Дудко.

— Вело для доброго дела — В Москве на три недели раньше открывается новый сезон велопроката. С 10 апреля и до конца месяца прокат будет бесплатным, но в первое время им смогут пользоваться только курьеры и волонтеры.

— Продержаться до вакцины — Эффективность нового экспресс-теста на COVID-19, который показывает результат с точностью 96 процентов, достаточна для тестирования людей на продвинутой стадии эпидемии, когда распространенность инфекции достигает 50 процентов от популяции. При этом для правильной оценки ситуации нужно более широкое проведение тестирования, а также внедрение тестов на наличие антител к вирусу, чтобы оценить количество переболевших. Такую точку зрения высказали вчера на пресс-конференции ученые Сколтеха.

— Смартфон мне друг — Из-за коронавируса время, проводимое пользователями в гаджетах, выросло в среднем на 20%. Аналитики отмечают, что первой страной, где был зафиксирован резкий рост количества времени, потраченного на смартфоны, стал Китай.

— Без перерывов и выходных — Условия для бесперебойной работы СМИ созданы по всей стране, сообщил "РГ" замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. При этом интернет-трафик сайтов изданий в регионах, где газеты распространяются только по подписке, вырос вдвое, свидетельствуют результаты мониторинга.

— Все подключено — Мобильные операторы расширяют каналы продаж sim-карт с функцией саморегистрации. На фоне коронавируса спрос на них заметно вырос, отмечают участники рынка.

— Таблетка для защиты — Врачи московских клиник, в которых лечат больных COVID?19, получили возможность дополнительной медикаментозной защиты. Они могут принять участие в исследовании лекарства от малярии в качестве профилактического средства от коронавируса.

— Мозг притаился — Почему рабочий стол компьютера забит полезными ссылками на музыкальные трансляции, онлайн-экскурсиями и умными платформами с лекциями, но смотреть, слушать и познавать не хочется, а наоборот, тянет спать и есть? На этот и другие вопросы "РГ" отвечает психолог.

— Дыхание жизни — С февраля, когда коронавирус начал активно распространяться по всему миру, на Урале начали наращивать производство наркозно-дыхательной аппаратуры. Корреспонденты "РГ" узнали, как создаются жизненно важные аппараты.

— В меру строгие — В Подмосковье ввели штрафы для нарушителей карантинного режима. На внеочередном заседании Московской областной Думы депутаты сразу в трех чтениях приняли закон, налагающий материальную ответственность на недисциплинированных граждан, должностных и юридических лиц.

— Пропуска пока не нужны — Московские власти не видят необходимости в ужесточении режима повышенной готовности и введении системы пропусков. Это подтвердила заммэра Москвы по соцвопросам Анастасия Ракова. "Социальное разобщение, необходимое для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, достигнуто", — оценила она эффективность уже введенных в городе мер в интервью телеканалу "Россия 24".

— Девятый стационар — Принимать заболевших москвичей коронавирусом скоро начнет еще один стационар. В лечебном корпусе №6 городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого полным ходом идет ремонт, а уже 13 апреля врачи этой столичной клиники смогут принять первых пациентов.

— Лицо скрыто — Использовать специальные маски и респираторы необходимо только при контакте с людьми. "Надевать их на улице, к примеру время пути от дома до магазина, аптеки, не нужно", — рассказал президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов.

— Помойте с мылом — По последним исследованиям, коронавирус нового типа может сохраняться на пластиковых и стальных поверхностях до 72 часов. Для их дезинфекции Роспотребнадзор рекомендует чаще мыть руки и использовать антисептики на основе спирта, которого должно быть в составе не менее 70%, либо хлорсодержащий раствор.

— Устроились по-семейному — Одна из крупнейших больниц Иркутска — Медсанчасть ИАПО — на 14 дней закрыта на карантин. Подвел господин случай. У мужчины, которого привезла туда "скорая" с внебольничной пневмонией, оказался положительным предварительный тест на COVID-19. Пациента перевезли в Инфекционную больницу, а вот Медсанчасти, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, рекомендовано провести "дополнительные противоэпидемические мероприятия".

— Оповещение с проверкой — Подготовлены рекомендации по сертификации пожарно-спасательной продукции в новых условиях распространения коронавируса COVID-19. Информация о предлагаемых изменениях размещена на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС России.

— Звериные истории — Пандемия коронавируса, загнавшая жителей многих стран на карантин, создала большие проблемы зоопаркам и их питомцам. Кроме того, что они могут остаться без еды и ухода, вызывают опасения сообщения о выявленной болезни у животных.

— Пираты снимают маски — Острая нехватка средств индивидуальной защиты от усиливающейся пандемии коронавируса вынуждает США использовать крайне спорные методы для получения крупных партий масок и респираторов на международных рынках. При этом грубо "расталкивать локтями" остальных покупателей этого товара в Вашингтоне нисколько не стесняются, даже когда речь идет о близких союзниках.

— Достучаться до геймеров — Отныне в видеоиграх от ведущих британских разработчиков будет мелькать ставший общемировым призыв "оставаться дома", а также разнообразные рекомендации насчет того, как можно защитить себя и близких от коронавируса. Внедрить в свою виртуальную продукцию такого рода предупреждения компании попросило правительство страны, которое тем самым хочет "достучаться" до молодежи Альбиона.

— Джонсона взяли врачи — Канцелярия премьер-министра на Даунинг-стрит, 10, на некоторое время опустела. Борис Джонсон доставлен для дополнительного обследования в госпиталь Сент-Томас на южном берегу Темзы, так как симптомы заболевания коронавирусом у него остаются в силе и спустя десять дней после ухода на карантин.

— Африка готовится к "краху экономик" — Африканские лидеры предупредили ООН об экономическом крахе, если миллионам людей, которые остались без работы из-за нового коронавируса, не будет оказана помощь со стороны международного сообщества. В частности, отметив, что "богатые страны тратят огромные суммы", чтобы стимулировать свою экономику, президент Бенина Патрис Талон сказал, что его западноафриканская страна, "как и большинство стран континента, не имеет средств для борьбы с пандемией".

— Извещение и наказание — Проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях поможет решить проблемы заочного наказания нарушителей. Так, граждан начнут приглашать на разбирательство через портал госуслуг.

— Город после — Еще недавно идеологи мегаполисов говорили об экономических преимуществах этой модели: город как машина по продаже товаров и услуг. Теперь нам остались только осколки прежней жизни. Сейчас мы понимаем, что, помимо продажи товаров и услуг, город должен обладать определенной степенью привлекательности. К нам придет осознание ценности меньшей плотности населения. Ведь это не столько эстетический комфорт, сколько социальная необходимость.

— Работа из дома на треть эффективнее — Пандемия ускорит те структурные сдвиги, которые уже наметились в обществе, экономике, глобальном управлении, политике. Но сверхдраматических посткризисных изменений не будет, как и после эпидемии "испанки" в 1918-1920 гг.

— Путь домой — Плотность дорожных сетей оценивается в доле площади, отданной под улицы и дороги, от площади застроенной территории города. Ни в одном из городов РФ эта цифра не поднимается выше 10%. В США, Канаде, Австралии показатель равен 30-35%.

— Пригород вышел в свет — Отток людей из мегаполисов в загородные дома и на дачи приведет к перераспределению нагрузки электропотребления, большая часть которой придется на пригороды и сельскую местность. Электросети к такому изменению готовы, уверены в Минэнерго.

— Есть контакт — Те, кто раньше считали, что удаленная работа возможна только в городских условиях, осознали ошибочность своих выводов. Люди успешно занимаются своим делом и вне города.

— Понятие "жилой дом" должно кануть в Лету — Длительный карантин не пройдет бесследно ни для экономики, ни для населения, ни для городов. Вице-президент Союза архитекторов России Дмитрий Наринский рассказал в интервью "РГ", как будем работать и где будем жить, когда пандемия закончится.

— Штурм 100 баллов — По данным РАНХиГС, каждый четвертый российский родитель нанимает ребенку репетитора. Старшеклассников натаскивают на олимпиады, ОГЭ и ЕГЭ. Для многих семей такие уроки давно уже стали важной статьей расходов. Сродни квартплате. Режим самоизоляции не остановил "гонку" будущих абитуриентов за заветными 100 баллами.

— Как течет время — Что было бы, если бы обезьяны отказались эволюционировать? Когда мы научимся общаться с помощью передачи мыслей? Какой вред человек наносит природе? Длинные нерабочие дни — отличный шанс не только хорошо выспаться, но и узнать много нового о том, как устроен мир.

— День "Икс" — Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект нового расписания Единого государственного экзамена. Согласно графику, все начнется 8 июня с испытаний по географии, литературе и информатике. Завершиться ЕГЭ должны 29 июня устным экзаменом по иностранным языкам.

— Страйк на пять — Университет ИТМО предложил оригинальный способ обучения физкультуре онлайн во время карантина. Студентам предлагается участвовать в вебинарах по киберспорту, изучать стратегию и тактику онлайн-игр и получать за это баллы.

ИЗВЕСТИЯ

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— Вентиляторный завод: как автопроизводители помогают людям дышать — Автопроизводители, чьи заводы по всему миру сейчас простаивают из-за пандемии, готовы выпускать жизненно необходимые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но на деле это оказалось непростой задачей. Эксперты сомневаются в целесообразности привлечения автозаводов, а Дональд Трамп громит в Twitter GM.

— Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО — Участки по программе "Один гектар" получили почти 80 тыс. человек. Об этом Владимиру Путину доложил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Между тем, как пояснили "Известиям" в Совфеде, чтобы ДФО привлекал больше людей и не сталкивался с оттоком населения, необходимо помимо раздачи земли содействовать развитию инфраструктуры.

— Удар ниже рейтинга: как COVID отменил выборы в 18 странах мира — Масштабы влияния вируса на политическую систему и рейтинги властей стран будут зависеть от эффективности принятых ими мер по восстановлению экономики, социальной и бытовой сферы. Такой вывод сделали в аналитической записке "Электоральный коронавирус", подготовленной Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

— Старик и горе: постояльцев интернатов предлагают перевести в санатории — Интернаты для взрослых и дома престарелых предлагают разуплотнить, временно переселив проживающих там в семьи или передав их под патронаж НКО. С такой инициативой выступило Агентство стратегических инициатив. Для временного расселения также предлагают использовать объекты социального обслуживания, пустующие гостиницы и пансионаты. Эксперты единодушно поддержали вариант переезда жильцов интернатов в санатории.

— Красота требует: в Москве откроется меньше трети салонов — До 1 мая в столице будут работать только те студии красоты, которые оказывают медицинские услуги. Причем вести прием в них смогут лишь медработники и только в том случае, если это неотложная помощь, объяснили "Известиям" участники рынка. То есть сделать маникюр или педикюр будет нельзя — а удалить вросший ноготь можно. Вновь открыться имеет право менее трети косметических салонов Москвы.

— Кредит с плеч: требования по микрозаймам для МСП либерализуют — Не обращать внимание на долги по налогам и банкротства, увеличить срок предоставления ссуд до пяти лет, а также нарастить покрытие госгарантиями до 80% кредитов — такие меры поддержки малых предприятий, взявших микрофинансовый заём в государственных МФО, разработало Минэкономразвития.

— Дорожная инфекция: инфраструктурные отрасли к маю потеряют 0,5 трлн рублей — Основные инфраструктурные отрасли России до конца апреля потеряют более 0,5 трлн рублей из-за ограничений, введенных с середины марта для борьбы с COVID-19, подсчитали аналитики инвесткомпании InfraOne (исследование есть у "Известий"). Вынужденная самоизоляция сильно ударит по транспорту и энергетике, в меньшей степени — по социальной и коммунальной сферам.

— Мастера спора: Кипр может опротестовать выход РФ из соглашения по налогам — Кипр, куда за последние 10 лет поступило $273 млрд капитала из РФ, негативно воспринял новые российские правила налогообложения финансовых потоков. В правительстве страны не исключили, что оспорят решение властей РФ установить ставку на вывод дивидендов за рубеж на уровне 15%.

— Вирус требует жертв: число банкротств резко увеличится в 2021 году — За январь–март этого года обанкротились 22,4 тыс. граждан, что на 68% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Это следует из данных единого федерального реестра "Федресурс", с которыми ознакомились "Известия". Однако рекорды еще впереди, уверены эксперты. По их словам, в 2021 году стоит ждать всплеска банкротств как среди населения, так и среди бизнеса, он будет вызван текущим экономическим кризисом.

— Небесное дело: ФРГ не поддержала план РФ о запрете оружия в космосе — Германия отказалась поддержать российскую инициативу по нераспространению оружия в космосе. Об этом "Известиям" заявили в МИД ФРГ. Там также отметили: предложение Москвы не соответствует представлениям Берлина и Брюсселя о безопасности в этом пространстве. В ведомстве, однако, признали, что Германия и ЕС хотят предотвратить гонку вооружений в космосе, и создают для этого собственную европейскую нормативную базу.

— Всех поддержка: как ЕС помогает своим членам в борьбе с COVID-19 — Кризис, с которым из-за коронавируса столкнулись Италия и Испания, дал повод говорить: никакой реальной европейской солидарности в Евросоюзе не существует. Брюссель не сумел оперативно отреагировать на растущую угрозу COVID-19, а поддержка в борьбе с пандемией пришла из-за рубежа, причем от государств, в адрес которых ЕС в "мирное время" выступал с резкой критикой. Россия, ставшая одной из таких стран, предпочитает взаимодействовать с участниками объединения напрямую.

— "Пан выгнал с чемоданом": украинские гастарбайтеры бегут из Европы — Пандемия коронавируса изменила жизнь миллионов людей. В частности, на родину ринулись украинские гастарбайтеры, которые трудились в Европе. По подсчетам наблюдателей, домой приехали 2 млн человек. Эксперты говорят, что мигранты из спасителей экономики превратятся в ее губителей.

— Граница может не помочь: зачем хуситы рвутся на территорию Саудовской Аравии — После серии военных побед над правительственными войсками Йемена повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" вновь пытаются перенести боевые действия на территорию Саудовской Аравии. Нападения на её пограничные посты в последнее время участились и эффективно противостоять им армии королевства не удаётся. Эксперты считают, что пока широкомасштабное наступление вглубь нефтяной монархии маловероятно, но рейдов и обстрелов ожидать стоит.

— Тревожный звонок: уровень тромбоцитов предскажет смерть от COVID-19 — Определить тяжесть состояния больного коронавирусом поможет простой показатель крови. Исследователи изучили данные более чем 1,5 тыс. госпитализированных и выяснили, что уровень тромбоцитов существенно падал у тех пациентов, лечение которых закончилось летальным исходом. Ученые предложили использовать данный показатель как маркер потенциальной угрозы смерти и ухудшения течения болезни. Российские специалисты считают, что это перспективная методика мониторинга здоровья при COVID-19.