ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключает повторных выплат американским налогоплательщикам в рамках стимулирования экономики.

"Мы вполне можем сделать второй раунд прямых (выплат)… Это совершенно серьезно рассматривается", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

Большинство американских налогоплательщиков получит в апреле по 1200 долларов в рамках двухтриллионного пакета стимулирования экономики, который принял конгресс.