Трамп не исключает повторных выплат американским налогоплательщикам
ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключает повторных выплат американским налогоплательщикам в рамках стимулирования экономики.
"Мы вполне можем сделать второй раунд прямых (выплат)… Это совершенно серьезно рассматривается", — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.
Большинство американских налогоплательщиков получит в апреле по 1200 долларов в рамках двухтриллионного пакета стимулирования экономики, который принял конгресс.
https://1prime.ru/News/20200407/831216563.html