МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Российские школьники на удаленке стали меньше заниматься учебой, большинство из них тратит на обучение менее 3 часов в день, такой вывод делается в исследовании онлайн-платформы "Учи.ру", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных собеседования 2,7 тысячи родителей учащихся 1-9 классов по всей России.

"Дети стали меньше времени уделять учебе: 63% школьников тратят на занятия менее 3 часов в день, 32% занимаются от 3 до 6 часов, 5% учеников делают уроки более 6 часов в сутки", — говорится в документе.

Абсолютное большинство учащихся при этом испытывает проблемы с адаптацией к новому формату обучения. По словам 49% родителей, сложности у школьников возникают лишь иногда, у 13% дети постоянно испытывают трудности. В этом случае 36% школьников обращаются за советом к педагогу и 35% — к родителям. В целом, формат дистанционного обучения вызывает у родителей сомнения: 67% опрошенных считают, что он не так эффективен, как очные занятия в школе.

Более 80% родителей оказались вовлечены в процесс дистанционного обучения, им приходится периодически помогать ребенку с учебой, но это не занимает много времени. Около 30% родителей утверждают, что им приходится заниматься с ребенком постоянно и полностью погружаться в учебный процесс.

Онлайн-платформа "Учи.ру" (резидент фонда "Сколково") основана в 2012 году. Портал используется в образовательном процессе в школах, а также для самостоятельного обучения дома. Проект реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. На этом фоне во многих российских регионах вводятся режимы изоляции граждан, которым в силу этого приходится практически всё время проводить дома.