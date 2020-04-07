МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Россиянам для покупки планшета и ноутбука для работы из дома в среднем потребуется чуть менее 25 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Многие россияне в связи с распространением в России коронавируса COVID-19 начали переходить на домашний режим самоизоляции. При этом часть граждан продолжает работать, а для работы дома может требоваться наличие определенной техники, например, ноутбука или планшета.

Эксперты "Авито" оценили стоимость техники и офисной мебели, которые могут понадобиться для домашнего офиса. Расчет стоимости производился путем вычисления среднего арифметического от цены всех активных объявлений на "Авито". В исследовании принимали участие 23 города России.

"Для организации самого простого домашнего офиса на удаленке сотрудник может обойтись ноутбуком. Для большего удобства лучше также приобрести планшет — с отдельным устройством будет комфортнее участвовать в видеоконференциях и звонках. Это также оптимальное решение и для студентов, которым нужно принимать участие в лекциях и семинарах…. В среднем по России такой набор стоит 24,88 тысячи рублей", — рассказали в компании.

Больше всего такой комплект стоит в Москве, в среднем — 35,2 тысячи рублей, причем по сравнению с февралем стоимость такого комплекта в столице снизилась на 7%. Дешевле всего набор из ноутбука и планшета можно приобрести в Ульяновске и Тольятти — за 17,07 тысячи рублей и 17,45 тысячи соответственно.

"Тем, кто подходит к вопросу более основательно, для оборудования домашнего офиса понадобится больше техники и офисной мебели. Помимо планшета необходимо также приобрести стационарный компьютер, компьютерный столик, кресло и настольную лампу. В среднем по России настольный набор стоит 45,23 тысячи рублей", — добавили в сервисе.

Самые высокие цены на такой набор товаров для работы опять-таки зафиксированы в Москве — стоимость комплекта в среднем составляет 70,16 тысячи рублей. По сравнению с февралем она выросла на 3%. Дешевле всего такой набор обойдется жителям Тольятти (28,61 тысячи рублей) и Саратова (30,36 тысячи рублей).