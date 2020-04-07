ПЕКИН, 7 апр /ПРАЙМ/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил Китаю экстренный кредит в 2,48 миллиарда юаней (около 355 миллионов долларов) на проекты по улучшению инфраструктуры общественного здравоохранения Пекина и Чунцина на фоне эпидемии коронавируса, говорится в заявлении банка.

"В ответ на чрезвычайные потребности Китая в финансировании инфраструктуры общественного здравоохранения для контроля за распространением COVID-19 совет директоров АБИИ утвердил (предоставление) кредита в размере 2,48 миллиарда юаней", — говорится в заявлении.

Отмечается, что средства будут направлены на развитие устойчивой инфраструктуры общественного здравоохранения страны, а также на обеспечение соответствующих учреждений оборудованием и материалами для оказания неотложной помощи.

"Проект направлен на укрепление потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения в двух городах центрального подчинения — Пекине и Чунцине", — указали в банке.

Подчеркивается, что эти города с постоянным большим потоком перемещающихся людей имеют особенно острые финансовые потребности для предотвращения эпидемий и борьбы с ними.

"Пекин с населением в 22 миллиона человек является столицей Китая, здесь же расположена штаб-квартира АБИИ, Чунцин — региональный центр Китая с населением более 31 миллиона человек. Улучшение инфраструктуры общественного здравоохранения этих двух городов поможет защитить их население в будущем от других инфекционных болезней", — указали в банке.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта объявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено. К настоящему моменту в стране от заболевания скончались более 3,3 тысячи человек, общее число заражений превысило 81,7 тысячи.