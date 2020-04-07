МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 1154 новых случая коронавируса в 43 регионах России, всего заболевших в стране 7 497, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 7 497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 697 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте — Санкт-Петербурш — 69 случаев. В Подмосковье 67, в Брянской области 32, в Калининградской области — 29.

За весь период зафиксировано 58 летальных исходов. Выздоровели 494 человека.