ЛОНДОН, 7 апр — ПРАЙМ. Британские пивоварни и пабы просят правительство перенести сроки уплаты налогов в общей сумме 750 миллионов фунтов стерлингов на более поздний срок из-за простоя бизнеса в связи с коронавирусом, с соответствующим обращением во вторник выступила Британская ассоциация пива и пабов (British Beer and Pub Association, BBPA).

Очередная дата выплаты налогов для пивоваров и пабов за первый квартал наступит 25 апреля. Однако из-за закрытия пабов и приостановки производства напитка на большинстве пивоварен с 23 марта, когда в стране был введен карантин, игроки индустрии испытывают недостаток ликвидности в связи с чем просят перенести сроки уплаты налогов и пошлин на пиво.

"BBPA просит правительство отложить выплату пошлины на пиво на весь следующий квартал (апрель-июнь), чтобы поддержать пивоваренную отрасль, насчитывающую более двух тысяч предприятий", — сообщили РИА Новости в ассоциации. Как отмечается в обращении пивоваров, с закрытием пабов около 70% производителей напитка не могут реализовать свою продукцию, а продажа пива в супермаркетах не компенсирует эти потери.

"По оценкам ассоциации, каждый месяц в пабах производится и продается около 3 миллионов бочек пива. Поскольку подавляющее большинство пива, произведенного в марте, больше не может быть продано в связи с закрытием этих пабов, следует отложить оплату пошлины, подлежащую выплате 25 апреля, стоимостью примерно 300 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в заявлении.

Однако поскольку в ближайшем будущем продаж также не ожидается, то выплату оставшейся части квартальной пошлины также следует отложить, следует из заявления. Общий размер выплат должен составить 750 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщил РИА Новости представитель ассоциации, представители индустрии пока не получили обещанную правительством помощь на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавируса.