ВАШИНГТОН, 7 апр /ПРАЙМ/. Власти США намерены запросить еще 250 миллиардов долларов для оказания поддержки малому бизнесу в условиях экономического спада из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник министр финансов Стивен Мнучин.

"По распоряжению президента Дональда Трампа я говорил с лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером демократов в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти о выделении дополнительных 250 миллиардов долларов на программу займов для малого бизнеса, чтобы малые предприятия получили нужные им средства", — написал он в своем Twitter.

Ранее на фоне экономического спада администрация США выделила более двух триллионов долларов на поддержку разных сфер экономики. В частности, на нужды малого бизнеса там было предусмотрено 350 миллиардов долларов.

Многие малые предприятия вынуждены были закрыться из-за введенных запретов на работу "не необходимых" организаций и уволить сотрудников.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.