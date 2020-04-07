МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Российский ритейлер "Спортмастер" перевел 119 магазинов из 447 в формат пунктов выдачи заказов, следует из информации на сайте компании.

На сайте ритейлера опубликован список из 447 торговых объектов. Согласно списку, большая часть магазинов (326) закрыта полностью, в 119 магазинах можно оформить и получить предоплаченный заказ. Еще два магазина, в Северске и Томске, открыты.

Президент России Владимир Путин ранее принял решение продлить до мая нерабочий период в стране, введенный с 30 марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции. В Москве и ряде регионов действует режим самоизоляции: покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях, таких как обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, покупки в ближайшем продуктовом магазине или аптеке.